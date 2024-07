Ecco un'offerta su uno smart hub per potenziare la sicurezza domestica

Se state cercando di creare un sistema di sorveglianza completo, efficiente e compatibile con i principali prodotti del settore, dovreste prendere in considerazione lo Smart Hub di Arlo. Non solo per la sua praticità, ma anche per il risparmio garantito da Amazon: attualmente è disponibile a 89,99€ anziché 129,99€. Inoltre, potete beneficiare di ulteriori sconti applicando un coupon del 10%, rendendo il prezzo effettivo ancora più conveniente.



Smart Hub Arlo, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Smart Hub di Arlo è consigliato per coloro che cercano una soluzione affidabile e avanzata per la sicurezza domestica. Offrendo compatibilità con un'ampia gamma di prodotti di sicurezza, tra cui le telecamere Arlo HD, Pro, Pro2, Pro3, Pro4, Ultra, Ultra2 e molto altro, questo Smart Hub risponde alle esigenze di chi desidera creare un sistema di sorveglianza completo ed efficiente.

L'integrazione con Apple HomeKit aggiunge ulteriore convenienza, permettendo agli utenti di controllare i dispositivi connessi tramite l'app Casa su dispositivi Apple, rendendolo adatto agli appassionati dell'ecosistema Apple. La funzione di archiviazione locale tramite chiavetta USB, insieme alla connessione Wi-Fi dual band, garantisce una connessione sicura e la salvaguardia dei video senza la necessità di un abbonamento cloud.

La semplice installazione sul router di casa e la capacità di supportare streaming e salvataggio video fino a risoluzioni 4K lo rendono una soluzione ideale per coloro che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità della loro sorveglianza domestica. Con un prezzo ridotto a circa 80€ (con il coupon), questo dispositivo si posiziona quindi come una scelta oculata per migliorare la sicurezza domestica.

