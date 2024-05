Arriva DirectSR, la API di Microsoft che facilita l'upscaling nei giochi

Microsoft ha annunciato ufficialmente l'anteprima di DirectSR, sviluppata in collaborazione con AMD, Intel e Nvidia. Questa nuova API mira a integrare senza soluzione di continuità DLSS, FSR e XeSS nei titoli compatibili con DirectX 12 attraverso un'unica linea di codice, semplificando notevolmente il lavoro per gli sviluppatori che desiderano implementare tutte e tre le soluzioni di upscaling nei propri giochi.

DirectSR è già disponibile tramite l'Agility SDK 1.714.0 in versione preview di Microsoft, che include il supporto integrato per FSR 2.2. Il supporto per DLSS e XeSS è invece accessibile tramite i driver più recenti di Intel e Nvidia.

Con DirectSR, Microsoft offre la propria versione del Streamline SDK di Nvidia, che supporta anche soluzioni di upscaling di terze parti oltre a DLSS. La nuova API consente il multi-vendor upscaling attraverso un insieme comune di input e output, unificando le soluzioni di upscaling di AMD, Intel e Nvidia sotto un’unica interfaccia.

DirectSR contribuirà inevitabilmente all'aumento dell'adozione delle soluzioni di upscaling nei giochi moderni, in particolare nei titoli DirectX 12

Questa unificazione riduce il lavoro richiesto agli sviluppatori per integrare DLSS, FSR e XeSS nei giochi. In precedenza, ogni soluzione di upscaling doveva essere implementata manualmente con SDK separati, salvo eccezioni come i motori di gioco dotati di plug-in specifici per l'upscaling, come Unreal Engine 5. Con DirectSR, gli sviluppatori possono implementare tutte e tre le soluzioni contemporaneamente.

Pur essendo tecnicamente già presente nel Streamline SDK di Nvidia, disponibile da due anni, DirectSR ha un potenziale maggiore di ottenere successo tra gli sviluppatori grazie alle sue radici nel pipeline di DirectX 12.

Essendo un metodo alternativo per l'integrazione di DLSS, XeSS e FSR, DirectSR deve essere supportata a livello di driver grafici per le soluzioni di upscaling specifiche per l'hardware. Questo significa che i driver grafici esistenti, ad esempio, per DLSS e la versione XMX-compatibile di XeSS di Intel, non saranno compatibili con DirectSR. Gli utenti dovranno aggiornare i loro driver GPU a versioni compatibili con il nuovo API.

Tuttavia, Microsoft afferma che DirectSR avrà un supporto integrato per le varianti di upscaling agnostiche rispetto alla GPU, che apparentemente non richiederanno aggiornamenti dei driver GPU. Per l'anteprima più recente di DirectSR, Microsoft ha aggiunto il supporto integrato solo per FSR 2.2. Ci aspettiamo che Microsoft aggiunga il supporto integrato per la versione agnostica di XeSS, DP4a, in un futuro aggiornamento, probabilmente nella versione completa.

È bello sapere che gli sviluppatori beneficeranno di una maggiore accessibilità e di una integrazione più fluida per tutte e tre le soluzioni di upscaling in quanto questo strumento, con tutta probabilità, verrà integrato molto più facilmente sia nei nuovi giochi in uscita, sia nei titoli esistenti. Tuttavia, non ci aspettiamo una diffusione capillare di DirectSR fino a quando l'API non sarà completamente rilasciata.