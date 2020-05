Arriva TUF Gaming AX3000, ecco il primo router firmato Asus TUF

A completare la serie di Router Asus compatibili con lo standard Wi-Fi 6 arriva un nuovo modello, questa volta della serie TUF: il TUF Gaming AX3000, che sembra avere tutte le carte in regola per essere acquistato da chi vuole entrare nel mondo Wi-Fi 6 senza spendere troppo.

Si tratta del primo router del colosso di Taipei della famiglia TUF e sarà disponibile entro la fine del mese di maggio. Il router è compatibile con lo standard 802.11ax (Wi-Fi 6 appunto) e si presenta al pubblico con la filosofia tipica della serie TUF Gaming: grandi performance ad un prezzo contenuto. Il modello TUF Gaming AX3000 era stato già annunciato intorno a febbraio, ma solo ora vede una presentazione ufficiale.

Partendo dal design, con delle forme aggressive e colori tipici della serie TUF, è dotato di 4 antenne ed è Dual Band. A fornire tutta la potenza necessaria al router ci pensa una CPU Broadcom 6750, dotata di 3 core che operano ad una frequenza di 1,5GHz, una memoria Flash da 256MB affiancata da una memoria RAM da 512MB.

Le specifiche tecniche ci dicono che il nuovo router TUF avrà una velocità di trasferimento fino a 2402Mbps per la connessione in 5GHz (IEEE 802.11ax), e fino a 574Mbps per la connessione 2.4GHz, sempre di tipo IEEE 802.11ax. Per altri standard abbiamo: circa 867Mbps per IEEE 802.11ac, fino a 300Mbps per IEEE 802.11n, 54Mbps per IEEE 802.11a/g. Infine per lo standard IEEE 802.11b fino a 11Mbps.

Il router include poi il sistema proprietario “ASUS AiProtection”; basato sul data center di Trend Micro, si tratta di un Network Security integrato, che permette di fatto una navigazione più sicura offrendo protezione da eventuali attacchi a firewall con malware. Per quanto riguarda la dotazione di porte troviamo una WAN, 4 LAN e una USB3.1 Gen1.

Il router della famiglia TUF Gaming non rinnega la sua origine e pensa anche ai videogiocatori. La porta LAN è dotata di diverse ottimizzazioni per garantire una connessione sempre stabile con le massime performance, anche con console come PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Questo grazie all’elaborazione di pacchetti di rete in modo preferenziale (prioritizzazione) per i dispositivi su cui sono in esecuzione i giochi.

Con delle dimensioni esterne di 265 x 189 x 177 mm e un peso di 675g, il router TUF Gaming AX3000 dovrebbe approdare sul mercato con un prezzo di 179 dollari, all’incirca 165 euro al cambio, andandosi a scontrare direttamente il modello Archer AX50 di TP-Link.