Asus ROG Zephyrus e TUF 2024, ecco i nuovi modelli per gli amanti del gaming

Asus ha mostrato i suoi nuovi laptop da gaming al CES, introducendo i rinnovati Zephyrus G14 e G16, noti per il design elegante e le prestazioni di alto livello. Inoltre, ASUS lancia la nuova serie di laptop TUF Gaming F16, A16 e A15, caratterizzati da un design ultra resistente, display immersivi e hardware aggiornato.

Caratteristiche Asus ROG Zephyrus G14 Asus ROG Zephyrus G16 Processore AMD Hawk Point, fino a Ryzen 9 8945HS Intel Core Ultra 9 185H GPU Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop GPU Nvidia GeForce RTX 4090 Laptop GPU Memoria Fino a 32GB LPDDR5X-6400 (onboard) Fino a 32GB LPDDR5X-7467 Archiviazione Fino a 1TB PCIe Gen 4 SSD Fino a 2TB PCIe Gen 4 SSD Display Fino a 2880 x 1800, OLED, Nebula Display 120 Hz, Nvidia G-Sync, Dolby Vision Fino a 2560 x 1600, OLED o LCD, Nebula Display 240 Hz, Nvidia G-Sync, Dolby Vision Webcam 1080p IR 1080p IR Connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E Batteria 73 WHr 90 WHr Data di Uscita Q1 2024 Q1 2024

Caratteristiche TUF Gaming F16 TUF Gaming A16 TUF Gaming A15 Processore Intel Core i7 13650HX, 14 core, 20 thread AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 8000 series GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 con NVIDIA Advanced Optimus NVIDIA GeForce RTX 4070 con NVIDIA Advanced Optimus NVIDIA GeForce RTX 40-Series Laptop GPU con NVIDIA Advanced Optimus Memoria DDR5-4800MHz DDR5-5200MHz DDR5-5600MHz Capacità di Archiviazione Espandibile con due slot Espandibile con due slot Espandibile con due slot Durabilità Testati secondo lo standard militare MIL-STD-810H Testati secondo lo standard militare MIL-STD-810H Testati secondo lo standard militare MIL-STD-810H Design e Colori Nuovo design robusto in Jaeger Gray e Mecha Gray Nuovo design robusto in Jaeger Gray e Mecha Gray Nuovo design robusto in Jaeger Gray e Mecha Gray Dimensioni Display 16 pollici, 16:10 aspect ratio, 90% screen-to-body ratio 16 pollici, 16:10 aspect ratio, 90% screen-to-body ratio 16:9 aspect ratio Risoluzione e Refresh Rate 2.5K, 165 Hz 2.5K, 165 Hz 2.5K, 165 Hz Tecnologie Supportate G-SYNC, IPS level panel, Dolby Atmos, Hi-Res Audio G-SYNC, IPS level panel, Dolby Atmos, Hi-Res Audio G-SYNC, IPS level panel, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Connettività e Porte Thunderbolt 4, USB-C PD charging USB 3.0 Type-C, USB4 Type-C, USB-C PD charging USB-C PD charging Batteria e Mobilità 90Wh, USB-C PD charging 90Wh, USB-C PD charging N/D

La famiglia TUF Gaming mette l’accento sulle prestazioni, con specifiche pensate per eseguire i giochi al meglio, in un design essenziale e senza fronzoli, ma assolutamente resistente come certificato dagli standard militari MIL-STD-810H. Con due slot espandibili per memoria e archiviazione. La connettività avanzata, le opzioni di ricarica rapida e il design ispirato ai mecha fanno di questa serie una scelta convincente per i gamer appassionati.