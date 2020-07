ASRock, nuove schede madri mini-ITX B460 e H410 per le CPU Comet Lake-S

Attualmente non sono presenti sul mercato molte schede madri in formato mini-ITX per i processori Intel Comet Lake-S di decima generazione. Tuttavia, ASRock ha presentato due nuovi prodotti in questo segmento sotto forma delle nuove B460TM-ITX e H410TM-ITX. A parte il chipset, le due motherboard hanno caratteristiche identiche. Utilizzano un sottosistema di alimentazione a quattro fasi ed assorbono corrente da un jack DC ed un singolo connettore a 4 pin. Purtroppo, questa configurazione permette di ospitare solo CPU Comet Lake-S con un TDP massimo di 65W.

La presenza di due slot SO-DIMM DDR4 significa che è possibile installare sino a 64GB di memoria DDR4-2933 in configurazione Dual Channel. Le opzioni di archiviazione sono le medesime su entrambi i modelli e consistono in due porte SATA III ed una singola porta PCIe 3.0 x4 M.2 per unità basate su PCIe o SATA che misurano sino a 80mm in lunghezza. Qui, tuttavia, finiscono le similitudini. Infatti, dei chipset B460 e H410 solo il primo supporta array RAID. Quindi, se avete intenzione di realizzare un array RAID, B460TM-ITX è la scheda che fa per voi.

Per quando riguarda le uscite video, entrambe offrono tre opzioni: due porte HDMI 1.4, una delle quali si trova nel pannello posteriore mentre l’altra in una porta interna, ed una porta LVDS. Nessuna delle due schede madri presenta un adattatore di rete wireless integrato, quindi la singola porta Gigabit Ethernet, basata sul controller Realtek RTL8111H, è l’unico modo per accedere ad Internet. Ad ogni modo, ASRock ha posizionato una porta M.2 Key-E in modo da avere la possibilità di aggiungere un adattatore wireless successivamente se si desidera liberarsi dei cavi. Per quanto riguarda il fronte audio, le motherboard usano il codec audio Realtek ALC233 e offrono due jack audio da 3,5mm.

Per finire, il pannello posteriore ospita una porta seriale, quattro porte USB 3.2 Gen 1 con protezione ESD, mentre internamente sono presenti due header USB 2.0 nel caso aveste bisogno di ulteriori porte. Al momento ASRock non ha ancora annunciato i dettagli relativi a prezzo e disponibilità di B460TM-ITX e H410TM-ITX.