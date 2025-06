Se siete alla ricerca di un mouse da gaming wireless che combini prestazioni di fascia alta, design iconico e un prezzo finalmente accessibile, questa è l'occasione che stavate aspettando. Su Amazon, il celebre Logitech G G502 X PLUS è disponibile al prezzo scontato di 99,99€, con un ribasso del 44% rispetto al prezzo consigliato di 179€. Un'offerta davvero imperdibile per uno dei mouse più apprezzati nel panorama competitivo.

Logitech G G502 X PLUS, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G G502 X PLUS rappresenta l'evoluzione del leggendario G502, riprogettato per adattarsi alle esigenze dei gamer moderni. Il cuore di questo mouse è il sensore ottico HERO 25K, uno dei più avanzati mai sviluppati da Logitech, capace di garantire una precisione sub-micron senza smoothing, accelerazione o filtraggio, assicurando un controllo totale in ogni situazione di gioco.

Tra le sue caratteristiche più innovative spiccano gli switch Lightforce, una tecnologia ibrida ottico-meccanica che assicura una reattività istantanea e una lunga durata, ideale per chi cerca un clic nitido e costante nel tempo. A completare il quadro troviamo la connessione wireless LIGHTSPEED, ora più veloce del 68% rispetto alla generazione precedente, per una latency bassissima e una connessione affidabile anche nelle sessioni più intense.

L'illuminazione LIGHTSYNC RGB con 8 LED completamente personalizzabili dona un tocco di stile alla vostra postazione, adattandosi anche alle dinamiche del gioco e ottimizzando il consumo energetico. La rotella di scorrimento a doppia modalità, il tasto DPI Shift rimovibile e la compatibilità con il sistema di ricarica wireless POWERPLAY (venduto separatamente) completano un pacchetto davvero competitivo.

Se desiderate potenziare la vostra configurazione con uno strumento professionale, elegante e ricco di funzionalità avanzate, Logitech G G502 X PLUS è la scelta giusta. Approfittate ora dell'offerta su Amazon a soli 99,99€ prima che il prezzo torni ai livelli originali. Infine, vi sugegerimao di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon