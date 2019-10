AsRock rinnova la sua linea di motherboard Intel X299

ASRock ha annunciato tre nuove schede madre Intel X299: X299 Creator, X299 Steel Legend e X299 Taichi CLX.

ASRock ha aggiornato la sua linea di schede madre X299 introducendo tre nuovi modelli compatibili con i processori Intel Core X, anche la nuova generazione Cascade Lake-X. La X299 Creator, secondo l’azienda, si rivolge ai creatori di contenuti, mentre la X299 Steel Legend è destinata agli utenti mainstream. La X299 Taichi CLX è invece il modello di fascia alta.

X299 Creator offre due porte Ethernet, di cui una 10 GbE gestita dal controller Aquantia AQC107 e una Gigabit Ethernet controllata dal controller Intel I219-V. Non manca la connettività Wi-Fi 6 802.11ax, gestita dall’Intel AX200, che integra anche il Bluetooth 5.0. X299 Creator presenta inoltre diverse opzioni di espandibilità grazie a tre slot PCIe 3.0 x4 M.2 e10 porte SATA.

A completare le caratteristiche tecniche non manca il supporto a Thunderbolt 3 fino a 40 Gbps tramite porte USB Type-C, che oltre all’elevata velocità di trasferimento possono ricaricare dispositivi compatibili fino a 9V e 3A (27 Watt), oltre alle classiche USB3.2 Gen2x2 Type-C che offrono un trasferimento dati fino a 20 Gbps.

X299 Steel Legend, rivolta agli utenti mainstream, presenta un design con 11 fasi di alimentazione in grado di erogare un massimo di 50A per ogni fase, che grazie al miglior design del dissipatore di calore permette di fornire prestazioni superiori con una migliore dissipazione del calore. In questo caso la connettività è affidata a delle USB 3.2 Gen2x2 Type-C per un massimo di 20 Gbps.

Al design pulito si aggiunge un’illuminazione RGB che oltre a una serie di colori predefiniti, consente di collegare direttamente alla scheda madre strisce di LED RGB a 3 o 4 pin che possono essere sincronizzate e personalizzate tramite l’app in dotazione.

X299 Taichi CLX s’inserisce tra la Steel Legend e la Creator, andando a fornire alcune caratteristiche di entrambe le schede madre. Questa scheda madre di fascia alta, oltre ad integrare 13 fasi di alimentazione Dr.MOS, supportano memoria DDR4-2400, quattro PCIe 3.0 x16 e un PCIe 3.0 x1. Non mancano la connettività Wi-Fi 6 802.11ax e LAN a 2,5 Gbps.