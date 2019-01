Asus aggiorna le schede madre Z390: arriva il supporto a 128 GB di RAM

Tutti i processori Intel Core della serie 9000 sono in grado di supportare fino a 128 GB di memoria RAM, e abbiamo visto come i produttori si stiano adeguando aggiornando le proprie schede madre. La prima è stata MSI, oggi è il turno di Asus.

L’azienda taiwanese ha annunciato che tutte le sue schede madre dotate di chipset Z390 supporteranno i nuovi moduli da 32 GB, arrivando così ad un totale di 128 GB installabili. Finora per avere tutta questa RAM era necessario acquistare schede madre pensate per processori HEDT e dotate di otto slot DIMM, quindi la scelta di Intel di aggiornare il Memory Reference Code (MRC) e abilitare il supporto alle nuove memorie sarà sicuramente apprezzata dagli appassionati.

L’aggiornamento in questione arriverà per tutte le schede tramite una nuova versione del BIOS nel corso delle prossime settimane, ma per alcuni modelli selezionati è già disponibile. Per sapere se siete tra i fortunati, vi basterà consultare il sito di Asus.