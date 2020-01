Asus Dual RTX 2070 Mini OC, scheda compatta per i nuovi NUC

Tra le novità di maggior grido del CES 2020 abbiamo sicuramente il nuovo NUC 9 Extreme di Intel. Come abbiamo visto, si tratta di un PC che grossomodo è basato su una scheda PCI Express che contiene processore, memoria e soluzioni di I/O. Un modulo, tanto che in gergo si parla di “PC modulare” visto che cambiando un unico componente è possibile modificarne drasticamente le prestazioni.

Il mini PC della casa di Santa Clara, così come analoghe soluzioni come il Tomahawk di Razer, permette d’installare una scheda video dedicata al suo interno, tanto che Asus ha deciso di creare un prodotto dedicato (installabile comunque in qualsiasi PC): stiamo parlando della Asus Dual RTX 2070 Mini OC (DUAL-RTX2070-O8G-MINI).

La Dual GeForce RTX 2070 Mini OC di Asus pur occupando due slot ha dimensioni più compatte delle classiche RTX 2070: 19,7 x 12,1 x 3,9 cm, quindi è lunga poco meno di 20 cm.

Per il resto la scheda ha caratteristiche tecniche in linea con le altre RTX 2070, con la GPU dotata di 2304 CUDA core e frequenze che vanno dai 1410 MHz di base fino ai 1650 MHz di boost, che salgono a 1680 MHz in modalità OC.

Non mancano ovviamente 8 GB di memoria GDDR6 a 14 Gbps e un connettore di alimentazione a 8 pin. La scheda è dotata di una DVI-D, una HDMI 2.0b e una DisplayPort 1.4. Asus consiglia un alimentatore da 550 watt per la scheda e il sistema.