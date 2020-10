Asus ExpertBook P2451 è il laptop perfetto per gli uomini d’affari

Asus ha annunciato l’arrivo sul mercato di un nuovo portatile pensato per la produttività ed i professionisti, dalla costruzione robusta di livello militare e dotato di hardware pensato per una maggiore sicurezza. Con la possibilità di inclinare lo schermo di 180° e 13 ore di batteria è ideale per chi sfrutta molto il PC in ambito business.

Asus ExpertBook P2451 è un portatile sottile, elegante e con un design pensato per la produttività. Realizzato con una scocca il lega d’alluminio e una struttura in acciaio con un peso totale di circa 1,5kg, il laptop è pronto alle lunghe giornate in ufficio ma anche al trasporto senza pesare troppo nella borsa. La qualità costruttiva è garantita dalla costruzione secondo gli standard ML-STD 810G. Il display NanoEdge da 14 pollici con risoluzione FullHD è circondato da cornici sottili il che permette di disporre di più schermo in uno chassis dalle dimensioni ridotte.

ExpertBook P2451 dispone di molte caratteristiche che torneranno utili in campo aziendale. Lo storage può essere configurato con una SSD da 1TB nello slot M.2 PCIe e un HDD SATA secondario da 2TB. L’HDD è supportato dalla funzione E-A-R che ne protegge i dati in caso il PC venga fatto cadere o riceva degli urti. Nella tastiera è integrato il puntatore Asus SensePoint che molti professionisti preferiscono rispetto al classico touchpad.

L’hardware è di tutto rispetto con la possibilità di integrare una CPU Intel Core i7 vPro di decima generazione accompagnato da massimo 16GB di RAM. Fortunatamente Asus ha pensato alla possibilità di aggiornamento futuro del laptop in quanto i due slot DIMM, lo slot M.2 e quello SATA sono facilmente accessibili dal fondo.

Asus ExpertBook P2451 dispone di una porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-C che supporta il collegamento a display esterni, tre USB Tipo-A, un lettore MicroSD e una porta RJ45. La presenza di una porta VGA e una HDMI completano l’estensivo parco I/O che di certo è in grado di soddisfare tutte le esigenze dei consumatori aziendali. La connettività wireless è gestita da un modulo Wi-Fi 5 (802.11ac).

Prezzo e disponibilità di ExpertBook P2451 non sono ancora state annunciate per il nostro Paese, tuttavia oltreoceano il portatile viene proposto da Asus al prezzo di 999 dollari.