Microsoft blocca l'aggiornamento, niente Windows 11 24H2 se non hai la CPU giusta

Windows 11 24H2 ha introdotto un'altra specifica hardware che gli utenti con installazioni moddate di Windows 11 dovrebbero tenere d'occhio. Un utente su X ha scoperto, infatti, che una CPU con instruction set SSE 4.2 è ora necessaria per eseguire Windows 11 24H2, a partire dalla build 26080. Senza questo requisito, il sistema operativo non si avvierà.

Questo piccolo cambiamento non influenzerà gli utenti di Windows 11 attuali, dato che tutti i sistemi moderni che supportano Windows 11 già dispongono di SSE 4.2. In effetti, questo instruction set esiste da quasi 20 anni e quasi tutti i processori lo supportano da altrettanto tempo. Gli unici utenti potenzialmente interessati sono gli appassionati che cercano di moddare Windows 11 per farlo funzionare su hardware non compatibile.

Per qualche motivo, Microsoft ha deciso di aumentare i requisiti di sistema di Windows 11 a partire dalla versione 24H2 che sarà rilasciata quest'anno. Questi nuovi requisiti vanno oltre quelli originali di Windows 11, che includono Secure Boot, supporto TPM e una CPU Kaby Lake o più recente. I requisiti POPCNT e SSE 4.2 sono nuovi e sono stati aggiunti specificamente a 24H2 e saranno applicati alle future iterazioni di Windows 11.

L'utente conferma che è necessario specificamente SSE 4.2, il che significa che le CPU più vecchie come i chip Barcelona di AMD che supportano solo fino a SSE4a non funzioneranno (attraverso la modifica di Windows 11). Egli ha anche creato un tester per Windows 11 24H2 che verificherà se le versioni più recenti di Windows 11 24H2 con il nuovo requisito SSE 4.2 funzionano sul vostro sistema. Tuttavia, ricordiamo che ciò si applicherà solo a una nicchia estremamente limitata di utenti di Windows 11 che personalizzano il sistema operativo per farlo funzionare su hardware non compatibile.