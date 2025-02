Asus non demorde e ora lancia anche il mouse profumato

Asus ha presentato un nuovo mouse con una caratteristica unica: un contenitore removibile per oli profumati. Il dispositivo, chiamato Asus Fragrance Mouse, è stato progettato per chi desidera aggiungere una fragranza piacevole alla propria esperienza d'uso. L'azienda non ha ancora annunciato prezzo e disponibilità.

Questo mouse ibrido supporta sia la connessione wireless a 2,4 GHz che il Bluetooth. Funziona con una singola batteria AA ed è disponibile in due colorazioni: bianco e rosa argilla. Nonostante non sia pensato per il gaming, è dotato di piccoli pad in PTFE, gli stessi utilizzati sui mouse da gioco di punta della serie G di Asus.

La vera novità è il contenitore per le fragranze.

L'azienda afferma che gli switch del mouse possono durare fino a 10 milioni di clic e garantiscono un funzionamento silenzioso. Il dispositivo offre tre impostazioni DPI fisse: 1200, 1600 e 2400, senza necessità di software aggiuntivi.

Il contenitore semi-trasparente per gli oli profumati si trova sotto il mouse, dietro l'alloggiamento della batteria. Non ci sono limiti ai profumi utilizzabili: il contenitore può essere lavato e riempito con diverse essenze.

Questo non è il primo prodotto tech di Asus legato alle fragranze. L'azienda aveva già presentato un laptop con un diffusore di aromi integrato nel coperchio, offrendo tre profumazioni: Be a New Her, Basil and Mandarin e Rose of Man's Land.

L'introduzione di un secondo prodotto con caratteristiche olfattive suggerisce che questa tendenza non convenzionale potrebbe prendere piede. Resta da vedere se Asus offrirà fragranze specifiche anche per il nuovo Fragrance Mouse, come fatto per il laptop aromatico.

La scelta di Asus di investire in questa direzione indica un possibile interesse del mercato per dispositivi tecnologici che coinvolgano anche il senso dell'olfatto, aprendo nuove prospettive nel settore delle periferiche per computer.