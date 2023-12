Asus presenta Zenbook 14 OLED, il nuovo Ultrabook leggero e bellissimo

ASUS ha annunciato oggi il suo ultimo gioiello tecnologico: lo Zenbook 14 OLED (UX3405), un portatile ultracompatto e ultraleggero che promette di ridefinire l'esperienza degli utenti. Con uno spessore di soli 14,9 mm e un peso di 1,2 kg, il dispositivo è una combinazione perfetta di design elegante e portabilità estrema.

Questo ultraportatile si distingue per le sue performance premium. Dotato del processore Intel Core Ultra 9 potenziato dall'intelligenza artificiale, offre una potenza di calcolo superiore e una grafica immersiva, consentendo agli utenti di lavorare, giocare e creare con efficienza ed esperienze visive straordinarie. Il display ASUS Lumina OLED 3K da 14 pollici offre una luminosità fino a 600 nit e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente.

Oltre alle prestazioni di livello superiore, ASUS ha puntato sull'esperienza dell'utente. La tastiera silenziosa ASUS ErgoSense offre un comfort di digitazione estremamente piacevole, mentre i nuovi altoparlanti super-lineari regalano un audio potente e cristallino. Il dispositivo si preoccupa anche della privacy, con una fotocamera FHD dotata di otturatore fisico e funzioni avanzate per videoconferenze di alta qualità.

La sostenibilità è un altro elemento chiave del Zenbook 14 OLED. Con materiali riciclati nel portatile e nell'imballaggio, ASUS mira a ridurre al minimo l'impatto ambientale. Il dispositivo supera gli standard di efficienza energetica ENERGY STAR® del 50%, contribuendo a un mondo più sostenibile.

In conclusione, ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) non è solo un laptop ultraportatile, ma un compagno affidabile per chi cerca prestazioni, design e sostenibilità. Disponibile a partire dall'ultima settimana di dicembre a 1.399 €, questo dispositivo promette di conquistare gli amanti della tecnologia in cerca di eccellenza.