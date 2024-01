Recensione Asus Zenbook 14 OLED (Intel, 2023, UX3405MA)

L'Asus Zenbook 14 OLED (2023) si distingue per il suo processore Intel Core Ultra 7 155H con GPU Intel ARC integrata, offrendo prestazioni grafiche avanzate e un'attenzione particolare all'intelligenza artificiale attraverso la Neural Processing Unit. Nonostante l'assenza delle cerniere Ergolift, il design risulta elegante e leggero, e al centro di tutto abbiamo uno schermo OLED da 120Hz con risoluzione di 2880×1800, garantendo una visualizzazione nitida e vibrante.

La tastiera offre un'esperienza solida, sebbene con alcune caratteristiche migliorabili, mentre il touchpad, seppur migliorato rispetto al passato, può beneficiare di maggiore precisione. La copertura fisica della webcam e il microfono con cancellazione del rumore contribuiscono alla sicurezza e alla qualità delle videochiamate.

Il laptop, che ha un prezzo di 1.399 euro ed è disponibile direttamente da Asus. Il processore Intel ha molta potenza in teoria, anche graficamente parlando, e permette di giochicchiare ogni tanto senza troppe pretese e rinunciando ai giochi più impegnativi.

La batteria da 75 Wh offre un'ottima autonomia, specialmente per attività da ufficio o studio. Nonostante alcune piccole mancanze, l'Asus Zenbook 14 OLED (2023) si distingue per il suo design, lo schermo eccezionale e le prestazioni complessive. Nel complesso, rappresenta un'eccellente opzione con un buon rapporto qualità-prezzo, consigliabile a coloro che cercano versatilità e potenza in un Ultrabook di fascia alta.

Il nuovo processore Intel

Questo portatile Asus è uno dei primi a usare la nuova serie di CPU Intel Core Ultra, caratterizzata da un design modulare basato sull'architettura Intel 4 e il packaging Foveros 3D per PC client. In particolare, in questo portatile troviamo l’Intel Core Ultra 7 155H.

Con il nuovo processore arriva anche una nuova grafica integrata, cioè una GPU basata sulle Intel ARC. Il miglioramento delle prestazioni grafiche non potrebbe essere più nette, e abbiamo in effetti un processore che permette di giocare a 1080p con impostazioni medie, e che rivaleggia con le GPU integrate di AMD. Qualcosa su cui Intel era un po’ in svantaggio, almeno finora. La GPU Intel Arc, disponibile su alcuni processori Core Ultra, offre prestazioni grafiche avanzate con supporto per DirectX 12 Ultimate, ray tracing hardware e mesh shading.

Con questi processori Intel, inoltre, rinnova lo sforzo per l’Intelligenza Artificiale, con un NPU specializzato per l’esecuzione di task specifici. L'aggiunta della NPU (Neural Processing Unit) all'Intel Core Ultra rappresenta un punto di svolta, offrendo un acceleratore AI integrato progettato per esperienze avanzate e efficienti dal punto di vista energetico su piattaforme mobili. Con due Neural Compute Engine (NCE), la NPU fornisce capacità di inferenza AI potenziate, sfruttando un'architettura dedicata con DSP flessibili per operazioni non native.

In concreto, significa che almeno parte delle “meraviglie” che oggi facciamo con ChatGPT, Midjourney e così via, si potranno eseguire in locale, senza ricorrere a strumenti cloud e, soprattutto, senza dati che escono dal PC utilizzato.

Design

Lo Zenbook 14 OLED 2023 continua la tradizione di design elegante e professionale che caratterizza la serie Zenbook. Bello da vedere, tende a sporcarsi un po’ troppo facilmente: almeno nella versione blu che abbiamo provato, infatti, quasi subito cominciano a notarsi le impronte digitali, e tutto diventa sensibilmente più brutto.

La sua struttura principale è realizzata in alluminio opaco, conferendo al laptop un aspetto lussuoso. Con un profilo sottile di soli 15 mm, risulta compatto e maneggevole, con una grande portabilità grazie anche al peso di 1,2 Kg.

Rispetto alle generazioni precedenti, il design dello Zenbook 14 OLED 2023 non ha le cerniere Ergolift, quindi non c’è quel movimento che solleva leggermente la tastiera. Peccato, perché è una soluzione che migliora davvero l’ergonomia - come abbiamo visto provato l’Expertbook B9 - ma non è nemmeno un dramma. Si può vivere tranquillamente senza: chi è già abituato a usare un portatile non avrà alcun problema, mentre le persone che io senza tastiera esterna non sono capace, continueranno a faticare. Comunque, la cerniera è scorrevole e bilanciata, consente di aprire il laptop completamente piatto a 180 gradi e si può manovrare con una sola mano.

Dal punto di vista della costruzione, il laptop è robusto e non mostra segni di flessione indesiderata o scricchiolii durante l'uso. Rispetta diversi criteri di durata e affidabilità MIL-SPEC, garantendo una costruzione solida e resistente. Inoltre, presenta un rivestimento antimicrobico sulle superfici metalliche, contribuendo a mantenere la pulizia.

La parte inferiore del laptop presenta molte griglie per un migliore flusso d'aria, altoparlanti e piedini in gomma più grandi rispetto ai modelli precedenti, garantendo una migliore ventilazione e una stabilità superiore quando è posato su un tavolo.

Per quanto riguarda le porte di input/output, questo Zenbook 14 OLED si ferma al minimo indispensabile: una porta USB-A, 2 porte USB-C, 1 porta HDMI e un jack audio. Entrambe le porte USB-C si trovano sul lato destro, il che può essere un fastidio.

In generale, il design dello Zenbook 14 OLED 2023 è di altissimo livello, senza dubbio uno dei portatili ultraleggeri meglio progettati disponibili al momento, se non il migliore in assoluto.

Schermo e Audio

Il punto di forza dello Zenbook è il suo eccezionale schermo OLED, con una risoluzione nitida di 2880×1800 e un frame rate di 120Hz. La certificazione Vesa Display HDR 600 True Black assicura un alto contrasto e una luminosità fino a 550 cd/m2 in modalità HDR. Purtroppo non è disponibile una versione con finitura opaca, che sarebbe preferibile per chi viaggia molto e usa il portatile in situazioni dove non si può controllare facilmente la luce. Tuttavia una finitura opaca farebbe sembrare lo schermo un po’ meno bello, il che sicuramente non è la cosa più desiderabile quando si ha un pannello eccellente come questo.

La nostra configurazione è il modello senza touchscreen, quindi non ha nemmeno la copertura in vetro che aggiunge qualche grammo al peso totale.

Grazie all’alta risoluzione, lavorare su questo Zenbook è meno affaticante per gli occhi, perché i testi sono più nitidi e definiti, rendendo la lettura più agevole. La luminosità massima molto alta è di aiuto in situazioni di forte luce esterna, ma la maggior parte del tempo non ci sono ragioni per andare oltre il 60%. Anche perché facendolo potreste trovare "accecante" lo schermo.

Restano le caratteristiche generali degli schermi OLED: neri perfetti e contrasto infinito, insieme a colori incisivi e brillanti. La luminosità massima di 550 nit è un dato vagamente fuorviante però: come sempre quando si parla di schermi HDR, lo schermo raggiunge tale valore per poco tempo e solo su una parte (piccola) dell’immagine, proprio per rendere possibile la riproduzione HDR. Aumentando la luminosità per scrivere un documento, invece, non arriverete oltre i 400 nit. Che è un valore tipico per i portatili, da più o meno vent’anni.

Da sottolineare anche che si tratta di un OLED da 120Hz, più veloce rispetto al pannello da 14 pollici degli Zenbook precedenti. Questo lo rende una scelta eccellente per il gaming, specialmente abbinato all'hardware aggiornato Meteor Lake.

Asus aggiunge ai suoi portatili l’applicazione MyAsyus, che a sua volta include funzioni specifiche per gli schermi OLED. Troviamo antisfarfallio, ma anche diverse opzioni per scegliere le impostazioni cromatiche che più vi piacciono. La modalità Target cambia la luminosità in modo dinamico, cercando di ridurre i consumi ma mantenendo in evidenza le aree utilizzate in ogni momento. Sempre dall’app, è anche possibile impostare manualmente la frequenza oppure lasciare che si regoli in modo automatico.

In conclusione, lo Zenbook 14 OLED 2023 offre uno schermo OLED eccezionale, con una risoluzione elevata e colori vibranti, sebbene la luminosità sia leggermente limitata. La variante da 120Hz e la tecnologia OLED lo rendono ideale per il gaming, pur senza una GPU dedicata. La qualità della visualizzazione è notevole, e la calibrazione di fabbrica e l'assenza di problemi tipici degli schermi IPS sono ulteriori vantaggi.

Quanto all’audio, troviamo di nuovo la collaborazione con il marchio Harman/Kardon e la certificazione Dolby Audio, ma in concreto avrete un portatile che suona in modo del tutto ordinario. Si sente abbastanza bene per una videochiamata, e volendo potreste anche far suonare della musica di sottofondo, ma senza troppe pretese. Anche in questo caso l’app MyAsus offre alcune opzioni per migliorare le prestazioni, ma senza fare miracoli.

Tastiera e Touchpad

La tastiera dello Zenbook 14 OLED 2023 offre un'esperienza di digitazione molto buona, con tasti ben spaziati e di dimensioni adeguate. Si scrive comodamente e velocemente sin dal primo momento, ma ci sono alcune cose migliorabili.

Prima di tutto, Asus porta in Italia una versione con il tasto INVIO più piccolo e rettangolare. A meno che non siate già abituati a queste tastiere, per un po’ di tempo questa scelta porta a molti errori di battitura. Inoltre, i tasti freccia sono molto piccoli e difficili da usare, e per di più Asus ha messo la funzione PgUp/PgDwn dietro al tasto Fn, una scelta che rende la navigazione dei documenti un po’ meno agevole.

Complessivamente, l'esperienza di digitazione è tra le migliori nella categoria, con un feedback solido e una corsa media di 1,4 mm. Asus ha anche lavorato per ridurre la rumorosità, e in effetti questa è una tastiera più che discreta - anche se non si può dire che sia più silenziosa rispetto ad altri portatili di questa categoria. Il sistema di illuminazione prevede tre livelli di luminosità tra cui scegliere, regolabili tramite il tasto F4.

Per quanto riguarda il touchpad, si tratta di una spaziosa superficie in vetro, piacevole al tatto e ottima gesti e tocchi quotidiani. Rispetto al passato, questo touchpad non ha alcuni difetti visti su altri Asus: non fa rumori strani e sembra molto stabile.

Sicuramente un touchpad migliore da parte dell’azienda taiwanese, ma c’è ancora qualche problema di precisione nell’uso quotidiano. Ogni tanto questo touchpad non fa quello che ti aspetteresti, e ti trovi a trascinare una finestra quando pensavi di fare un click, oppure chiudi un’app quando volevi fare un’altra cosa. C’è una curva di apprendimento, e un certo punto si riesce a usare, ma non è il migliore dei touchpad. E forse non è proprio abbastanza buono per un computer da 1.400 euro.

Webcam e Microfono

La webcam integrata in questo Zenbook è dotata di uno sportello fisico per coprirla, quando si vuole extra privacy. È una soluzione che preferisco rispetto agli oscuratori software, visto che potrebbero subire attacchi informatici. Un hacker invece non può violare uno sportello di plastica che sposto con il dito.

La webcam in sé è un modello 1080p capace di generare un’immagine di ottima qualità, sicuramente più che valida per videochiamate anche professionali. Forse non è ancora il massimo per i content creator che fanno video professionali, ma all’occasione può andare anche per qualcosa da caricare sul vostro canale Youtube.

Il sensore IR integrato supporta il riconoscimento facciale, aggiungendo un livello di sicurezza apprezzabile per i professionisti, soprattutto quando combinato con il TPM.

I microfoni con un ampio raggio di cattura incorporano un sistema di cancellazione del rumore basato sull'intelligenza artificiale. Questo sistema si può regolare e gestire tramite l’app MyAsus. In qualche occasione abbiamo notato che bisogna disabilitare tutto per assicurarsi che dall’altra parte ci sentano, perché il sistema di riduzione del rumore di Asus finiva per cancellare la mia stessa voce. Un problema che si nota di più in Google Meet.

Prestazioni

Asus Zenbook 14 OLED 2023 è equipaggiato con l'ultimo processore Intel Ultra 7 155H, parte della serie Meteor Lake. Questo processore offre 6 Performance Cores, 8 Efficiency Cores e 22 Threads totali. Funziona a una frequenza di 4,8 GHz per i P-core e 3,8 GHz per gli E-core, offrendo un notevole incremento rispetto ai suoi predecessori. E infatti i benchmark mostrano prestazioni nettamente superiori rispetto ai notebook con processori di generazione precedente.

Naturalmente, uno degli aspetti più interessanti delle nuove CPU Intel è il fatto che hanno una CPU Intel Arc, in sostituzione delle Intel Iris Xe. Le nuove GPU sono più potenti e supportano funzionalità avanzate come il Ray Tracing, DisplayPort 2.1 e la compatibilità con monitor 8K a 60 Hz.

In termini di memoria, la configurazione di questa unità include 16 GB di RAM LPDDR5X integrata, senza possibilità di espansione. Tuttavia, per lo storage, è presente uno slot M.2 che consente l'aggiunta di un SSD, oltre al Western Digital SN PC 560 da 1 TB già installato.

Dal punto di vista del design interno, l'accesso ai componenti è agevole, con il retro facilmente rimovibile tramite alcune viti Torx. Vorrete fare questa operazione solo per aggiungere o sostituire l’SSD, ma con il tempo magari sarà utile aprire lo zenbook anche per dargli una pulita.

Il software di gestione incluso nell’applicazione MyAsus standard consente il controllo sui profili di alimentazione, le impostazioni della batteria e dello schermo, nonché gli aggiornamenti del sistema. Sono disponibili tre profili di prestazioni/termici: Performance, Balanced/Standard e Whisper, ognuno con limitazioni di potenza e livelli di rumorosità specifici. Come sempre, restano disponibili anche le opzioni energetiche di Windows, che sono pressoché identiche.

Durante l’utilizzo normale le temperature non sono mai un problema, e anche se si collega il cavo di alimentazione e ci si mette a giocare lo Zenbook non diventa rovente, con CPU e GPU che restano sempre entro i 99 gradi. Senz’altro, in certe situazioni le ventole fanno parecchio rumore, ma probabilmente è il prezzo da pagare sempre in questi casi.

Ci posso giocare?

Come accennato, volendo si può anche giocare con questo portatile, sfruttando le capacità della GPU Intel Arch. Limitandosi a 1080p e a impostazioni grafiche medie o basse, i giochi non recenti e non troppo impegnativi funzionano.

Con i giochi AAA che abbiamo provato, tuttavia, solo F1 2023 ha avuto buone prestazioni. Cyberpunk 2077 è al limite della giocabilità ma forse possiamo farcelo andar bene. Returnal e Horizon Zero Down invece sono al di là delle capacità di questo Zenbook 14 OLED.

La risposta quindi è: con l’Asus Zenbook 14 OLED (2023) posso giocare così così. Non a tutti i giochi e sicuramente non ai migliori giochi del momento.

Un po’ un peccato, perché la ragione è che Asus ha tagliato le prestazioni del processore, che almeno sulla carta dovrebbe essere in grado di fare meglio. D’altra parte un formato così sottile richiede compromessi, e questo dopotutto non è un computer gaming. Comprensibile, ma le aspettative erano diverse.

Batteria

L’Asus Zenbook 14 OLED del 2023 è dotato di una generosa batteria da 75 Wh, perfettamente dimensionata per il suo segmento di mercato. Questa capacità consente al laptop di offrire una buona durata della batteria, con notevoli miglioramenti rispetto alle generazioni precedenti.

I test di scarica mettono questo laptop tra i migliori che abbiamo mai provato, ma è doveroso ricordare che facciamo le nostre prove con la luminosità al 50%. Nel caso degli schermi OLED, il consumo aumenta molto e l’autonomia si riduce di conseguenza. Da rilevare che quando è alimentato a batteria, lo schermo non passa automaticamente a 120Hz.

Se usate lo Zenbook per normali attività da ufficio o per studio, che è un po’ la cosa più naturale con questo tipo di computer, potrete contare su un’autonomia dalle tre alle cinque ore, considerando un utilizzo continuo con schermo sempre acceso. Questa autonomia può aumentare notevolmente prendendo qualche accorgimento, come ridurre la luminosità o scegliere il profilo energetico meno impegnativo. Così facendo lo Zenbook 14 OLED può durare un’intera giornata di lavoro.

Il laptop include un caricabatterie USB-C compatto da 65W, che riesce a ricaricare completamente la batteria in circa 2 ore.

Conclusioni

L'Asus Zenbook 14 OLED del 2023 si distingue per il suo eccezionale design, la qualità dello schermo e le prestazioni globali. Rappresenta una scelta robusta per gli utenti in cerca di un dispositivo portatile e potente. Tuttavia, alcune considerazioni meritano attenzione.

Asus ha risolto molte delle piccole criticità presenti nei modelli precedenti, e nel 2023 ci ha portato uno Zenbook nettamente migliorato rispetto al passato. È migliorato lo schermo, sono migliorate le prestazioni, è stato rivisto in meglio il design. C’è ancora spazio di miglioramento per quanto riguarda touchpad e microfono, ma nell’insieme è davvero un Ultrabook eccellente, di cui difficilmente si può restare delusi.

Una piccola delusione per chi sperava di usarlo anche per giocare con un buon livello: potete divertirvi ogni tanto per l’Asus ZenBook 14 OLED (2023), ma non sfrutta al massimo le potenzialità gaming del processore Intel. Avremmo apprezzato una porta USB-C anche a sinistra, che renderebbe un po’ più comodo l’utilizzo in mobilità.

Resta un ottimo laptop, compatto, leggero, potente e versatile. Senza dubbio uno dei migliori della sua categoria, ed è doveroso sottolineare che i suoi concorrenti o costano di più o hanno qualcosa in meno in termini di caratteristiche e specifiche. Questo Asus è forse il modello più conveniente di tutti, il che è un pregio da non trascurare.

Un dettaglio che, naturalmente, diventerà anche più importante quando il prezzo inizierà a scendere: tra un anno questo sarà ancora un signor computer e, se sarà ancora disponible, sarà probabilmente un affarone.

