ASUS ROG, disponibili nuovi notebook gaming con CPU AMD e Intel

Il noto produttore taiwanese ASUS ha annunciato oggi la disponibilità in Italia di nuovi notebook da gaming della linea ROG equipaggiati con i processori di AMD ed Intel. Nello specifico si tratta dal ROG Zephyrus G14 con l’ultimo processore AMD Ryzen serie 4000, mentre Intel è ben rappresentata dai modelli Zephyrus DUO 15, ROG Strix SCAR 15/17, Zephyrus S17 e ROG Strix G15 Electro Punk.

Asus ROG Zephyrus G14

Notebook da gaming compatto e dotato di un form factor ultrasottile da 14”, il notebook Zephyrus G14 racchiude, in meno di 20mm di spessore, processori AMD Ryzen della serie 4000 basati sull’apprezzata architettura “Zen 2” ed una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060. Nonostante il peso piuttosto contenuto, pari a 1,6Kg, il portatile è in grado di sprigionare ugualmente un elevata potenza e, in base al proprio utilizzo, è possibile scegliere due diversi display a seconda se vogliamo privilegiare la risoluzione o il refresh rate. Più di 10 ore di autonomia ed il supporto alla ricarica veloce tramite USB-C rendono questo Zephyrus G14 un compagno di viaggio ideale. Se poi volete aggiungere una caratteristica piuttosto atipica, il display AniMe Matrix consente agli utenti di avere una grafica personalizzata, animazioni ed altri effetti grazie ai mini LED integrati nel telaio. ROG Zephyrus G14 è da oggi disponibile nelle colorazioni Moonlight White ed Eclipse Grey presso i principali rivenditori di elettronica, l’eshop ASUS e i Gold Store ASUS, con prezzi a partire da 1699 €.

Asus ROG Zephyrus Duo 15

Proposto al prezzo consigliato di 4.499€ ed equipaggiato con un display secondario da 14.1″, chiamato ROG ScreenPad Plus touchscreen, ASUS ROG Zephyrus Duo 15 reinventa il concetto di multitasking per i notebook, con infinite possibilità di utilizzo sia nel gaming che nella creazione di contenuti. L’acquisto del notebook prevede inoltre l’omaggio in bundle di Dying Light e Dying Light 2. Il resto della componentistica vede la presenza di un Intel Core i9-10980HK, 32GB di RAM, la GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q e due SSD M.2 da 1 TB in RAID 0. Il display principale è un 15,6” a risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) con supporto alla tecnologia NVIDIA G-Sync.

ASUS ROG Zephyrus S17

Con ASUS ROG Zephyrus l’esperienza di gioco su un ultra-sottile alza le aspettative con un pannello da 17,3″ a 300Hz. Anche in questo caso, il notebook è equipaggiato con CPU Intel di decima generazione ed una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q.

ASUS ROG Strix SCAR 15/17

Di fascia leggermente più bassa, i notebook gaming ROG Strix Scar con display da 15,6” e 17,3”, propongono, a prezzi a partire da 1999€, CPU Intel di decima generazione, fino a 32GB di RAM e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. Il modello da 15,6” offre un refresh rate pari a 240Hz, mente quello da 17,3” arriva addirittura a 300Hz.

ASUS ROG Strix G15

La proposta meno potente vede, con prezzi a partire da 1099€, la presenza di una dotazione piuttosto equilibrata, consistente in CPU Intel di decima generazione e GPU sino alla GeForce RTX 2060 Super, oltre ad un display con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Ogni Strix Electro Punk include in confezione un tappetino Electro Punk delle dimensioni di 35 x 17 cm. Inoltre, prossimamente sarà commercializzato un pacchetto di accessori a tema Electro Punk.

Per ulteriori informazioni e vedere tutte le varianti disponibili per i prodotti elencati in questa notizia, vi consigliamo di consultare l’eShop ufficiale di Asus.