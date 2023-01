I processori Intel Core di tredicesima generazione sono ormai sul mercato e, per sfruttarli appieno, ASUS ROG (Republic of Gamers) ha lanciato varie schede madri adatte per tutti gli utenti e tutte le tasche. Per coloro che puntano alla fascia alta, la nuova ROG Maximus Z790 Hero può costituire la scelta ideale per la realizzazione di configurazioni potenti e per chi necessita della massima stabilità operativa, anche in overclock. Come dice il nome stesso, ROG Maximus Z790 Hero è basata sul chipset Z790 e consente l’installazione dei processori Intel basati sulle architetture Alder Lake e Rocket Lake.

Caratteristiche tecniche e connettività

La scheda ROG Maximus Z790 Hero, con form factor ATX, presenta, oltre al socket LGA 1700, anche due slot PCI Express 5.0 x16 con tecnologia SafeSlot (collegato alla CPU) e uno slot PCIe 4.0 x14 (quest’ultimo gestiti dal chipset). Per quanto riguarda l’archiviazione, sulla scheda madre trovano posto tre slot M.2 (uno M.2 22110 PCIe 4.0 x4, uno M.2280 PCIe 4.0 x4 e uno M.2 2280 PCI4.0 x4/SATA), a cui si aggiungono altri due slot M.2 22110 tramite la scheda ROG Hyper M.2, mentre per la RAM troviamo quattro slot DDR4 7800+ MT/s, con supporto alla tecnologia Dual Channel. Inoltre, la funzionalità ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) vi consente la regolazione automatica del kit durante l’avvio del sistema e sfrutta le ottimizzazioni delle tracce PCB della scheda madre per spingere le frequenze più in alto che mai. AEMP II può anche overcloccare kit misti in una disposizione quad-DIMM e la vasta libreria di supporto ora si estende a quasi tutti i moduli DDR5 che altrimenti non avrebbero il supporto XMP.

La connettività è piuttosto buona, comprendendo nel pannello I/O posteriore un’uscita video HDMI, il pulsante BIOS Flashback, un pulsante CMOS Clear, quattro porte USB 3.2 Gen1, due Thunderbolt, quattro USB Type-C, sei USB 3.2 Gen 2 (di cui 5 Type-A e 1 Type-C), una Ethernet 2,5Gb/s, due connettori per le antenne collegate alla scheda di rete WiFi 6E, un uscita audio ottica e cinque jack audio da 3,5mm. Sono altresì presenti un header USB 3.2 Gen 2×2 e sei porte SATA da 6 Gb/s. Non manca l‘illuminazione a zone Polymo che copre la sezione di porte I/O posteriori, già viste su altre schede della famiglia ASUS ROG.

La stabilità operativa è garantita da un sottosistema di alimentazione con 20+1 stadi di potenza con componenti di alta qualità, come i condensatori black metallic 10K e gli induttori in lega di MicroFine. Inoltre, la scheda offre doppi connettori di alimentazione 8+8 pin ProCool II, costruiti con precisione per garantire un contatto a filo con le linee di alimentazione dell’alimentatore.

Il sistema di raffreddamento comprende anche generosi dissipatori di calore in alluminio per VRM e connettori I/O, dissipatori per slot M.2 e un dissipatore termico del chipset, mentre per lo chassis sono presenti vari connettori per ventole PWM a quattro pin. Inoltre, due sensori di temperatura dell’acqua e uno per la portata forniscono le informazioni direttamente all’utility AI Suite, consentendo di monitorare le temperature del refrigerante e la portata dell’interno circuito. Grazie al set di LED integrati (Q-LED), potrete individuare con un rapido colpo d’occhio la presenza di eventuali problemi con la CPU, memorie, scheda grafica o dispositivo di avvio, così da effettuare una diagnosi rapida.

La scheda madre ROG Maximus Z790 Hero fa uso di un PCB a più strati, così da dissipare rapidamente il calore intorno ai regolatori di tensione per migliorare la stabilità generale del sistema e fornire alla CPU più margine di overclocking. Essendo un prodotto destinato al pubblico dei videogiocatori, non poteva mancare il supporto alla tecnologia Aura Sync, che consente di avere il controllo completo dell’illuminazione e una varietà di preimpostazioni sia per i LED RGB integrati che per gli accessori di terze parti.

La scheda presenta inoltre un chip ALC4082 per la gestione dell’audio, con supporto alla funzionalità SupremeFX, che offre una riproduzione ad alta risoluzione fino a 32 bit/384kHz su tutti i canali. L’uscita dal pannello frontale viene trasmessa attraverso il QUAD DAC ESS ES9218, capace di pilotare un’acustica ad alta fedeltà verso un’ampia gamma di diffusori e cuffie. Inoltre, grazie alla tecnologie DTS Sound Unbound e il software Sonic Radar III potrete godere di un audio spaziale estremamente coinvolgente, sia con gli speaker esterni che con le cuffie.

Software e overclocking

La scheda madre ROG Maximus Z790 Hero dispone di tecnologie avanzate per l’overclocking. Grazie al pannello di controllo del software AI Suite 3 potrete mettere a punto quasi ogni aspetto del vostro sistema, scegliendo il giusto compromesso tra prestazioni, raffreddamento, stabilità, efficienza ed estetica. La funzionalità ASUS AI Overclocking vi aiuta ad ottenere il massimo dalla vostra build profilando automaticamente CPU e sistema di raffreddamento per poter valutare le impostazioni ottimali e spingere al limite il PC

Il BIOS UEFI fornisce tutto il necessario per configurare, modificare e ottimizzare la vostra build e dispone di due modalità distinte (una avanzata che permette di avere un controllo completo e una semplificata che visualizza le impostazioni e le informazioni più importanti ed offre procedure guidate, funzionalità drag-and-drop). Per effettuare test approfonditi sulle memorie, il BIOS integra anche MemTest86, consentendo di effettuare i test necessari per individuare eventuali problemi con un solo click, senza bisogno di utilizzare una chiavetta USB e avviare il sistema operativo.

Passando al software, la scheda madre ROG Maximus Z790 Hero sfrutta il programma Armoury Crate che, attraverso un’unica interfaccia intuitiva, consente di personalizzare l’illuminazione RGB per tutti i dispositivi compatibili e di collegarli ad Aura Sync per un’illuminazione unica. Inoltre, offre informazioni e controllo sulle varie componenti, nonché permette di accedere a tutte le utility proprietarie, come AI Cooling II, che permette di bilanciare temperature e rumore in maniera immediata, avviare la cancellazione del rumore bidirezionale con l’ausilio dell’AI o usare GameFirst VI per ottimizzare le prestazioni di rete allocando la larghezza di banda in tempo reale.

Oltre a ciò, viene fornito un abbonamento AIDA64 Extreme di sessanta giorni, il quale vi permette di ottenere tutte le informazioni inerenti al vostro sistema, nonché effettuare vari benchmark per misurare le prestazioni dell’interna configurazione o dei singoli componenti.

A chi è consigliata?

La ASUS ROG Maximus Z790 Hero ha, nel momento in cui scriviamo, un prezzo di circa 750 Euro, inferiore agli 839 Euro di listino. Nonostante lo sconto del 10% circa attualmente disponibile, la cifra richiesta è indubbiamente molto elevata e rende questa motherboard un prodotto di nicchia, indirizzato solo a chi è davvero capace di sfruttarne al massimo tutte le funzionalità. Se siete appassionati di overclock e volete spingere al massimo il vostro nuovo processore Intel Core Raptor Lake, allora questa ASUS ROG Maximus Z790 Hero potrebbe fare al caso vostro. Se invece volete semplicemente una scheda madre con chipset Z790 per il vostro nuovo PC da gaming, ma non avete particolare interesse nell’overclock e nelle funzioni avanzate offerte dalla ASUS ROG Maximus Z790 Hero, allora vi consigliamo di orientarvi su soluzioni di fascia inferiore, più adatte al vostro tipo di utilizzo e anche più economiche.