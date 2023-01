La linea ROG (Republic Of Gamers) di ASUS è pensata per fornire ai videogiocatori dei prodotti di altissima qualità. In particolare, l’azienda taiwanese ha recentemente lanciato la sua nuova scheda madre ROG Strix B650-A Gaming WiFi, basata, come dice il nome stesso, sul chipset B650 e che consente l’installazione dei processori AMD Ryzen serie 7000.

Il robusto sottosistema di alimentazione e i dissipatori in metallo che spiccano sul PCB nero sono solo alcune delle caratteristiche di questo prodotto progettato per i gamer più esigenti. Dal punto di vista estetico, ROG Strix B650-A Gaming WiFi è dotata di un aspetto futuristico che si ripercuote su tutti i vari componenti, dai dissipatori per slot M.2 e chipset al sistema di illuminazione Aura Sync.

Caratteristiche tecniche e connettività

La scheda ROG Strix B650-A Gaming WiFi, con form factor ATX, presenta, oltre al socket AM5, anche uno slot PCI Express 4.0 x16 con tecnologia SafeSlot (collegato direttamente alla CPU), uno slot PCIe 4.0 x16 e due PCIe 4.0 x1 (questi ultimi gestiti dal chipset). Per quanto riguarda l’archiviazione, sulla scheda madre trovano posto tre slot M.2 (uno M.2 2242-2280 PCIe 5.0, uno M.2 2242-2280 PCIe 4.0 x4 e uno M.2 2242-22110 PCIe 4.0 x4), mentre per la RAM sono presenti quattro slot DDR5 6400+ (OC), con supporto alle tecnologie Dual Channel ed EXPO (EXtended Profiles for Overclocking). Inoltre, l’esclusiva funzionalità firmware ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) rileva automaticamente i chip di memoria dei vostri kit, applicando i giusti profili di frequenza, temporizzazione e tensione.

La connettività è piuttosto buona, comprendendo nel pannello I/O posteriore le uscite video HDMI e DisplayPort, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, un pulsante per la funzionalità BIOS Flashback, quattro porte USB 2.0, due porte USB 3.2 Gen 2 (1 Type-A, 1 Type-C), una porta Ethernet 2,5Gb/s, due connettori per le antenne destinati alla scheda di rete WiFi 6E, una porta USB 3.2 Gen 2×2 Type-C e cinque jack audio da 3,5mm.

La stabilità operativa è garantita da un sottosistema di alimentazione con 12+1 stadi di potenza, ciascuno capace di erogare sino a 60A, raffreddato da poderosi heatsink e che presenta induttanze in lega e condensatori resistenti progettati per resistere a temperature estreme. Il sistema di raffreddamento comprende anche tre dissipatori per slot M.2 , mentre per lo chassis sono presenti quattro connettori per ventole, ognuno dei quali supporta il rilevamento automatico delle ventole PWM o DC.

La scheda madre ROG Strix B650-A Gaming WiFi fa uso di un PCB a sei strati, così da dissipare rapidamente il calore intorno ai regolatori di tensione per migliorare la stabilità generale del sistema e fornire alla CPU più margine di overclocking. Essendo un prodotto destinato al pubblico dei videogiocatori, non poteva mancare il supporto alla tecnologia Aura Sync, che consente di avere il controllo completo dell’illuminazione e una varietà di preimpostazioni sia per i LED RGB integrati che per gli accessori di terze parti.

La scheda presenta inoltre un chip ALC4080 per la gestione dell’audio, con supporto alla funzionalità SupremeFX, che offre una riproduzione ad alta risoluzione fino a 32 bit/384kHz su tutti i canali. L’uscita dal pannello frontale viene trasmessa attraverso l’amplificatore Savitech integrato, capace di pilotare un’acustica ad alta fedeltà verso un’ampia gamma di diffusori e cuffie. Inoltre, grazie alla tecnologie DTS Sound Unbound e il software Sonic Radar III potrete godere di un audio spaziale estremamente coinvolgente, sia con gli speaker esterni che con le cuffie.

Software e overclocking

La scheda madre ROG Strix B650-A Gaming WiFi dispone di tecnologie avanzate per l’overclocking. Grazie al pannello di controllo del software AI Suite 3 potrete mettere a punto quasi ogni aspetto del vostro sistema, scegliendo il giusto compromesso tra prestazioni, raffreddamento, stabilità, efficienza ed estetica. Sulla scheda è anche presente il microcontroller intelligente TurboV Processing Unit (TPU), che fornisce una serie di ottimizzazioni del sistema, mentre il regolatore di tensione Digi+ offre un controllo in tempo reale su caduta di tensione, frequenza di commutazione e impostazioni di risparmio energetico. Ovviamente, è supportata anche la tecnologia AMD Precision Boost Overdrive (PBO), che forza il limite di corrente e tensione della CPU per aumentare le prestazioni.

Il BIOS UEFI fornisce tutto il necessario per configurare, modificare e ottimizzare la vostra build e dispone di due modalità distinte (una avanzata che permette di avere un controllo completo e una semplificata che visualizza le impostazioni e le informazioni più importanti ed offre procedure guidate, funzionalità drag-and-drop).

Passando al software, la scheda madre ROG Strix B650-A Gaming WiFi sfrutta il programma Armoury Crate che, attraverso un’unica interfaccia intuitiva, consente di personalizzare l’illuminazione RGB per tutti i dispositivi compatibili e di collegarli ad Aura Sync per un’illuminazione unica. Inoltre, offre informazioni e controllo sulle varie componenti, nonché permette di accedere a tutte le utility proprietarie. Oltre a ciò, viene fornito un abbonamento AIDA64 Extreme di sessanta giorni, il quale vi permette di ottenere tutte le informazioni inerenti al vostro sistema, nonché effettuare vari benchmark per misurare le prestazioni dell’interna configurazione o dei singoli componenti.

A chi è consigliata?

Con un prezzo che oscilla tra i 300 e i 350 Euro, questa ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi si pone come una buona opzione per chi cerca una scheda madre di fascia medio-alta adatta ai nuovi processori AMD Ryzen 7000, ma non vuole spendere troppo e può accontentarsi delle caratteristiche offerte dal chipset B650; scegliere questa motherboard vi fa infatti risparmiare circa 200€ rispetto all’omologa con chipset X670E, una cifra decisamente importante considerando i prezzi dell’hardware moderno. Se quindi siete alla ricerca di una scheda madre da abbinare a un Ryzen 5 7600X o anche a un Ryzen 7 7700X, L’ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi è da tenere in considerazione, specialmente se date una certa importanza anche alla componente estetica e volete assemblare una build con diversi elementi bianchi, che si abbinano bene allo schema di colori che ritroviamo qui.