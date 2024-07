CPU Ryzen sotto i 100 euro per la fascia bassa? AMD ci starebbe pensando

I nuovi AMD Ryzen 9000 non sembrano essere l'unica novità che la casa di Sunnyvale ha in serbo per il mercato: secondo nuove indiscrezioni, l'azienda sarebbe al lavoro su nuovi processori economici per la piattaforma AM5, che finalmente verrebbe ampliata con soluzioni sotto i 100 euro.

Sono ormai anni che le lineup Athlon e Ryzen 3 non vengono aggiornate: gli ultimi modelli disponibili sono basati ancora sulle prime iterazioni dell'architettura Zen e usano la vecchia piattaforma AM4. Il chip più moderno ed economico di AMD è il Ryzen 5 7500F, che ha un prezzo di circa 160 euro.

AMD punta a offrire CPU economiche sotto i 100 dollari per il Socket AM5.

Secondo le indiscrezioni, i nuovi Athlon / Ryzen 3 di AMD sarebbero prodotti con i 7nm di TSMC, scelta che permetterebbe di ridurre i costi di produzione e, di conseguenza, contenere il prezzo di vendita.

La strategia di AMD sembra essere quella di completare la gamma con prodotti economici in concomitanza con il lancio delle nuove CPU Ryzen 9000. Questi processori non avranno nuovi die, ma saranno probabilmente versioni ribrandizzate di modelli Ryzen 7000 di fascia bassa prodotti a 7nm.

Non sappiamo nulla su questi chip e come sempre, trattandosi di una indiscrezione, vi suggeriamo di prenderla come tale e non farvi troppo affidamento, dato che potrebbe essere smentita da un momento all'altro. Se però questi processori dovessero effettivamente debuttare sul mercato, si aprirebbero scenari interessanti, specialmente se AMD dovesse offrire soluzioni 6 core: Intel nella fascia bassa propone processori con solo 4 core, quindi il Team Red potrebbe avere un netto vantaggio in termini di prestazioni, specialmente in multi core, e conquistare così una grande fetta del mercato entry-level.