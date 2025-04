I nuovi AMD Ryzen 8000HX sono ufficiali

A poche ore dalle indiscrezioni sul nuovo Ryzen 9 8940HX, AMD ha ufficializzato i nuovi processori Ryzen 8000HX, nome in codice Dragon Range Refresh, che vanno a sostituire l'attuale lineup Ryzen 7000HX nei migliori notebook gaming (e non solo). Ci sono quattro modelli, tutti basati su architettura Zen 4 a 5nm, che non stravolgono le caratteristiche della gamma precedente ma, come capita spesso quando si parla di "refresh", ne ritoccano solo alcuni aspetti.

La gamma 8000HX offre configurazioni fino a 16 core e 32 thread, con frequenze di boost che raggiungono i 5,4 GHz nel modello di punta Ryzen 9 8945HX. Tutti i processori sono dotati della grafica integrata Radeon 610M, una soluzione a due core pensata per essere affiancata da GPU dedicate nelle configurazioni gaming. Il top di gamma, il Ryzen 9 8945HX, mette a disposizione ben 80MB di cache totale e un TDP configurabile tra 55 e 75W, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per carichi di lavoro intensivi.

Confrontando le specifiche tecniche dei nuovi modelli con i predecessori, emerge chiaramente la natura conservativa di questo aggiornamento. Il miglioramento più evidente riguarda il Ryzen 9 8940HX, che guadagna 100 MHz di frequenza di boost rispetto al 7940HX, passando da 5,2 a 5,3 GHz. Per il resto, le caratteristiche fondamentali rimangono invariate: stessa architettura, stessi core, stessa cache e stessa GPU integrata.

Un aspetto interessante di questa nuova generazione è la razionalizzazione della gamma. Se la serie 7000HX offriva sette diverse configurazioni, la linea 8000HX si limita a quattro modelli ben definiti. Un approccio che potrebbe semplificare le scelte d'acquisto e razionalizzare la produzione, consentendo ad AMD di ottimizzare i costi grazie al riutilizzo di design di wafer già collaudati.

Modello Core / Thread Frequenza Boost / Base (GHz) Cache Totale Grafica integrata TDP (configurabile) Ryzen 9 8945HX 16 / 32 5.4 / 2.5 80MB Radeon 610M 55-75W Ryzen 9 8940HX 16 / 32 5.3 / 2.4 80MB Radeon 610M 55-75W Ryzen 7 8840HX 12 / 24 5.1 / 2.9 76MB Radeon 610M 45-75W Ryzen 7 8745HX 8 / 16 5.1 / 3.6 40MB Radeon 610M 45-75W

Curiosamente, almeno per il momento, non sembra esserci un equivalente del Ryzen 9 7945HX3D, ma è molto probabile che arriverà in futuro. Visto il successo di questi processori, è difficile immaginare che AMD priverà i videogiocatori di un processore con 3D V-Cache anche nel segmento laptop.

Per gli utenti alla ricerca delle massime prestazioni in ambito mobile, i nuovi Ryzen 8000HX rappresentano un'opzione interessante da tenere in considerazione, insieme ai Core Ultra 200HX di Intel; visto però che si tratta di un semplice aggiornamento che non porta enormi novità, potrebbe valere la pena tenere d'occhio il mercato per potenziali offerte su modelli con Ryzen 7000HX, capaci di offrire praticamente le stesse performance a una frazione del costo.