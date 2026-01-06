ASUS ha deciso di alzare la posta puntando su una collaborazione tanto inaspettata quanto affascinante. Il colosso taiwanese ha stretto una partnership con Kojima Productions per dare vita a una versione speciale del ROG Flow Z13, battezzata Z13-KJP, che trasforma un già potente tablet da gioco in un oggetto da collezione per gli appassionati del visionario game designer giapponese. Si tratta di un'operazione che va oltre il semplice restyling estetico, cercando di fondere l'identità visiva dell'universo Kojima con le prestazioni hardware di un dispositivo pensato per competere con i laptop da gaming tradizionali.

Dal punto di vista tecnico, questa edizione speciale mantiene le stesse caratteristiche della versione standard recensita nel maggio dello scorso anno. Il dispositivo monta un Ryzen AI Max+ 395, un chip dotato di grafica integrata che offre prestazioni superiori alle aspettative per questa categoria di prodotti. Lo schermo IPS touchscreen da 13,4 pollici vanta una frequenza di aggiornamento di 180Hz e una luminosità di 500 nits, specifiche che lo rendono adatto sia al gaming competitivo che all'utilizzo multimediale. La configurazione può arrivare fino a 128GB di RAM LPDDR5X 8000, garantendo fluidità anche nelle operazioni più intensive.

L'aspetto che distingue radicalmente questa variante è naturalmente il design. ASUS ha lavorato a stretto contatto con Kojima Productions per creare un'estetica che richiama immediatamente l'universo narrativo del creatore di Death Stranding e della saga Metal Gear. La colorazione dorata, i simboli caratteristici e la fibra di carbonio integrata evocano Ludens, la mascotte ufficiale dello studio giapponese. Questi elementi trasformano il tablet in un manifesto visivo dell'estetica Kojima, destinato a chi il brand definisce "Ludens che osano".

Un tablet da gaming che diventa dichiarazione di appartenenza culturale

Le dimensioni di questa edizione speciale risultano leggermente superiori rispetto al modello base, con la differenza più evidente riscontrabile nella tastiera staccabile. Il concetto alla base del Flow Z13 riprende il fattore di forma reso popolare dai Surface Pro di Microsoft, ma lo potenzia fino a trasformarlo in una macchina da gaming vera e propria. ASUS commercializza il prodotto proprio come un "gaming tablet", una categoria che sfida le convenzioni tradizionali tentando di unire portabilità estrema e prestazioni elevate.

La dotazione di porte si rivela sorprendentemente generosa per un dispositivo di queste dimensioni. Sono presenti due porte USB 4 Type-C, una porta USB-A, un'uscita HDMI 2.1, il jack audio da 3,5mm e uno slot per microSD. Questa versatilità nella connettività permette di collegare periferiche esterne, monitor ad alta risoluzione e dispositivi di archiviazione senza dover ricorrere a hub aggiuntivi, un vantaggio non trascurabile per chi utilizza il dispositivo in mobilità.

La collaborazione non si limita al solo tablet. ASUS ha previsto una gamma completa di accessori coordinati che includono un mouse, una custodia protettiva, cuffie e un tappetino da scrivania, tutti caratterizzati dalla stessa estetica ispirata all'universo Kojima. La disponibilità di questi accessori in bundle con il dispositivo varierà a seconda del mercato di riferimento, anche se al momento l'azienda non ha ancora comunicato dettagli ufficiali sui prezzi o sulle date di lancio della Z13-KJP.

Questa operazione si inserisce in un trend crescente che vede le aziende tecnologiche cercare collaborazioni con figure di spicco della cultura pop per differenziare i propri prodotti in mercati sempre più saturi. La scelta di Kojima non è casuale: il designer giapponese gode di uno status quasi mitologico tra gli appassionati di videogiochi, e la sua capacità di creare narrazioni complesse e visivamente distintive si traduce in un richiamo immediato per una nicchia di consumatori disposti a investire in prodotti premium. Il ROG Flow Z13-KJP diventa così non solo uno strumento di lavoro o intrattenimento, ma una dichiarazione di appartenenza a una specifica comunità culturale.

Una volta superato l'impatto estetico iniziale, resta comunque la sostanza di una macchina pensata per offrire prestazioni concrete. La natura di Copilot PC del dispositivo lo rende compatibile con le funzionalità di intelligenza artificiale integrate in Windows, ampliando le possibilità d'uso oltre il puro gaming. La sfida per ASUS sarà convincere il mercato che il premium price richiesto per questo tablet sia giustificato non solo dalla potenza hardware, ma anche dal valore simbolico e collezionistico dell'oggetto.