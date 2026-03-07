Continuano ad emergere nuovi dettagli sulla prossima generazione di processori desktop di Intel. Dopo le prime indiscrezioni sul modello di fascia più alta, anche l'Intel Core Ultra 5 250K Plus è ora apparso nei database di benchmark, offrendo un primo sguardo alle prestazioni attese per la linea Intel Arrow Lake Refresh.

Il processore è stato individuato nei test pubblicati da PassMark, dove ha totalizzato 50.478 punti nel benchmark CPU, un risultato che lo colloca circa il 16% sopra le prestazioni dei modelli precedenti Intel Core Ultra 5 245K e Intel Core Ultra 5 245KF.

Pur trattandosi di un singolo benchmark, il punteggio offre un’indicazione interessante del posizionamento del nuovo chip all’interno della gamma Intel. Secondo i dati disponibili, il Core Ultra 5 250K Plus si colloca quasi esattamente a metà strada tra il Core Ultra 5 245K e il più potente Intel Core Ultra 7 265K, suggerendo un incremento di prestazioni pensato per rafforzare la fascia media della lineup.

Oltre ai risultati nei test, il leak sembra anche confermare alcune delle specifiche tecniche già emerse nelle scorse settimane. Il nuovo modello dovrebbe infatti aumentare il numero di core rispetto alla generazione precedente. Se il Core Ultra 5 245K si fermava a 14 core, il Core Ultra 5 250K Plus dovrebbe salire a 18 core complessivi, mantenendo una configurazione ibrida composta da 6 Performance-core (P-core) e 12 Efficiency-core (E-core).

L’aggiunta di quattro E-core supplementari potrebbe contribuire a migliorare in particolare le prestazioni nei carichi di lavoro multithread, oltre a rendere il processore più competitivo nelle attività di produttività e nelle applicazioni che sfruttano molti thread.

Questo nuovo avvistamento si aggiunge a quello del Intel Core Ultra 7 270K Plus, recentemente individuato all’interno della configurazione di un PC desktop preassemblato di HP, un indizio che ha rafforzato le ipotesi di un lancio imminente della famiglia Arrow Lake Refresh.

Come sempre accade con benchmark trapelati prima del lancio ufficiale, i risultati devono essere presi con una certa cautela. Tuttavia, se questi numeri dovessero essere confermati, la serie Arrow Lake Refresh potrebbe portare miglioramenti tangibili nella fascia mainstream del catalogo Intel, soprattutto grazie all’aumento del numero di core e a una migliore scalabilità nelle prestazioni multi-core.