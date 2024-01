Asus svela un mini PC ROG NUC con Intel Core Ultra e grafica RTX 4070

Tra gli innumerevoli nuovi prodotti Asus annunciati al CES 2024 ci sono anche diversi PC compatti, e tra questi spicca un sistema da gaming compatto, il ROG NUC, con processore Intel Core Ultra 9/7 e grafica NVIDIA RTX 4070/4060.

Il ROG NUC sarà disponibile in due versioni, con processori Intel Core Ultra 9 185H e Core Ultra 7 155H, abbinati rispettivamente alle GPU discrete NVIDIA RTX 4070 e RTX 4060. Si tratta di uno chassis molto piccolo, solo 2.5 litri, molto facile da posizionare in qualsiasi contesto.

La serie ASUS NUC comprende anche l'ASUS NUC 14 Pro, il primo NUC AI-ready per uso commerciale, e il Fanless Chromebox CF40. Quest’ultimo è una soluzione compatta progettata per usi commerciali come la segnaletica digitale o i chioschi; Asus sottolinea come questo prodotto possa offrire una gestione IT semplificata.

Infine, l'ExpertCenter PN65, alimentato dal processore Intel Core Ultra mobile con grafica Intel Arc, rappresenta una soluzione desktop con supporto per quattro display e risoluzione 8K UHD. Un’altra proposta per chi cerca computer compatti e versatili da inserire in contesti professionali.