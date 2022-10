La giornata di ieri ha visto il debutto della nuova gamma di schede video NVIDIA RTX 4000, capitanate dalla top di gamma RTX 4090 Founders Edition, di cui vi abbiamo parlato nella recensione dedicata che potete leggere a questo indirizzo. In questa recensione parleremo invece della ASUS TUF Gaming RTX 4090, scheda che si prospetta particolarmente interessante e che introduce diverse novità rispetto ai modelli TUF Gaming della serie RTX 3000.

La serie RTX 4000 è basata sulla nuova architettura Ada Lovelace, prodotta con i 4nm di TSMC. Introduce diverse novità, tra cui RT Core e Tensor Core di nuova generazione, il DLSS 3 e il supporto completo al codec AV1. Abbiamo parlato nel dettaglio di queste e delle altre innovazioni nella recensione del modello Founders Edition, a cui vi rimandiamo per una lettura approfondita; in questa sede ci concentreremo sulle novità che riguardano il modello TUF Gaming che abbiamo ricevuto da Asus.

A livello di specifiche tecniche, ritroviamo anche qui la GPU AD102, 24GB di VRAM e il nuovo connettore d’alimentazione 16 pin. Non ci sono particolari differenze rispetto alla RTX 4090 FE, fatta eccezione per la frequenza massima e le uscite video: la RTX 4090 TUF Gaming offre infatti un boost clock di 2595MHz, che in gioco arriva fino a 2760MHz, e cinque uscite video, una in più della RTX 4090 FE; sulla GPU di ASUS troviamo tre DisplayPort 1.4a e due HDMI 2.1a.

Il design della RTX 4090 TUF Gaming è diverso rispetto a quello della passata generazione: backplate e copertura del dissipatore sono sempre in metallo, ma al tatto danno un feeling diverso rispetto ai modelli precedenti. Le linee ricordano ancora l’ambito militare, un rimando tipico della gamma TUF, ma Il colore grigio che predomina sulla scheda è di un tono diverso sul nuovo modello e anche il logo TUF Gaming, presente sulla ventole e sulla copertura, è diverso. Anche sulla nuova RTX 4090 TUF Gaming ci sono LED RGB, situati sul bordo, in corrispondenza del logo TUF Gaming. In generale il nuovo aspetto della scheda ci piace più del precedente, ma sappiamo che si tratta di qualcosa di molto personale e che non tutti potrebbero essere d’accordo.

All’interno della confezione troviamo, oltre all’adattatore 16 pin, un velcro personalizzato e un supporto per la scheda grafica che fa anche da cacciavite.

Sempre confrontando la nuova RTX 4090 TUF Gaming con la serie precedente, vediamo che il sistema di raffreddamento usa ventole più grandi, con diametro di 104mm, e un dissipatore più massiccio: la scheda infatti misura 348,2 x 150 x 72,6 mm ed è più spessa, arrivando a occupare 3,65 slot contro i 3 slot della RTX 4090 Founders Edition, o della RTX 3090 Ti TUF Gaming. Rispetto a quest’ultima la scheda è anche 22,3mm più lunga. Non mancano una modalità 0dB, che ferma le ventole quando la GPU è sotto i 50°C e le attiva quando la temperatura sale sopra i 55°C, e la rotazione delle ventole alternata, che contribuisce a ridurre la rumorosità.

A bordo della RTX 4090 TUF Gaming c’è anche il classico doppio BIOS, che permette di scegliere tra Performance Mode e Quiet Mode. La prima, come intuibile dal nome, da priorità alle prestazioni, risultando più rumorosa ma mantenendo le temperature più basse; la Quiet Mode, viceversa, sacrifica la capacità di dissipazione in favore di una maggiore silenziosità. Asus ha poi lavorato per inserire tutto su un PCB di dimensioni contenute, che permette di sfruttare la ventola più esterna per far fluire l’aria attraverso il dissipatore e l’ampio foro che troviamo sul backplate, così da raffreddare le heatpipe in maniera più efficace e tenere sotto controllo le temperature più facilmente.

La scheda è accompagnata dal software GPU Tweak III, rinnovato per l’occasione. L’interfaccia è stata aggiornata e ora tutte le informazioni sono presenti all’interno di una dashboard centralizzata, è possibile personalizzare l’interfaccia dell’OSD, registrare log e configurare il passaggio automatico da un profilo personalizzato all’altro. ASUS ha rivisto anche l’interfaccia per l’ottimizzazione della curva voltaggio-frequenza, così da facilitare ancor di più l’overclock della scheda.

Prestazioni

Per valutare le performance della RTX 4090 TUF Gaming abbiamo eseguito i test con la nostra classica suite di videogiochi, contente diversi titoli tripla A di vario genere. I benchmark sono stati effettuati anche con ray tracing e DLSS (nei giochi che supportano le tecnologie), su una piattaforma di prova composta da Intel Core i9-12900K, scheda madre Z690, dissipatore Corsair H150i Elite LCD e 32GB di RAM DDR5-6000 CL30.

In tutti i giochi abbiamo selezionato il preset “Ultra” per i dettagli grafici, così come per il ray tracing nei giochi supportati. Relativamente al DLSS abbiamo invece selezionato l’opzione “Qualità”.

In tutti i giochi dov’è disponibile abbiamo usato il test integrato, in particolare in F1 22 abbiamo selezionato il circuito di Monaco e una condizione meteo di pioggia. In Doom Eternal, dove non c’è un benchmark, seguiamo sempre lo stesso percorso per avere uno scenario ripetibile.

Prestazioni in rasterizzazione classica

Come potete vedere dai grafici, la RTX 4090 TUF Gaming offre performance pressoché identiche al modello Founders Edition, confermando l’enorme incremento di prestazioni garantito dalla nuova architettura Ada Lovelace. Complessivamente, con ray tracing e DLSS disattivati, la GPU risulta circa il 55% più veloce della RTX 3090 Ti e il 64% più veloce della RTX 3090.

Prestazioni con ray tracing

Anche in ray tracing, la RTX 4090 TUF Gaming riconferma le ottime prestazioni della Founders Edition, risultando mediamente il 69% più veloce della RTX 3090 Ti e l’85% più veloce della RTX 3090.

Prestazioni con ray tracing e DLSS

Stesso discorso per le performance con ray tracing e DLSS attivo, dove la RTX 4090 TUF Gaming è più rapida del 59% rispetto alla RTX 3090 Ti e del 77% rispetto alla RTX 3090. Nel test che abbiamo effettuato su Cyberpunk 2077 con dettagli grafici e ray tracing Ultra e DLSS 3, la GPU di ASUS è raggiunto i 142,7 FPS medi, anche in questo caso un risultato in linea con le aspettative.

Consumi e temperature

Per misurare consumi e temperature sfruttiamo il benchmark di Watch Dogs Legion, eseguito a risoluzione 4K con dettagli grafici e ray tracing impostati entrambi su Ultra. La RTX 4090 TUF Gaming risulta più fresca e leggermente meno energivora del modello Founders Edition, facendo segnare una temperatura massima di 61°C e un consumo di 409 watt.

Anche qui abbiamo volto alcuni stress test preliminari con carichi più impegnativi rispetto a un videogioco: la scheda si è comportata bene, facendo registrare un consumo massimo di 444 watt e una temperatura mai oltre i 72°C.

Verdetto

La ASUS TUF Gaming RTX 4090 mette nuovamente in luce quanto di buono vi abbiano raccontato nella recensione della RTX 4090 Founders Edition: prestazioni eccezionali, complessivamente (tra rasterizzazione classica, ray tracing e ray tracing con DLSS) circa il 60% superiori a quelle di una RTX 3090 Ti e oltre il 70% superiori a una RTX 3090, accompagnate da consumi e temperature perfino leggermente inferiori a quelli della ex top di gamma, segno che la nuova architettura fa un ottimo lavoro anche in termini di efficienza.

Ciò che cambia rispetto al modello Founders Edition di NVIDIA sono dimensioni e prezzo. La scheda è più grande, parliamo di 348,2 x 150 x 72,6 mm contro i 306 x 137 x 61 mm della FE e come accennato occupa 3,65 slot, rendendo impossibile usare un eventuale slot d’espansione PCIe posizionato all’altezza del quarto slot. Potreste avere o non avere il problema a seconda della scheda madre che usate, dato che alcune in quella posizione hanno lo spazio per degli SSD M.2, ma è comunque qualcosa di cui tenere conto e valutare con attenzione, se oltre alla scheda video dovete collegare ad esempio anche una scheda audio, o una scheda d’acquisizione. Sempre in termini di dimensioni, la scheda è anche lunga, quindi accertatevi che entri nel vostro case se state pensando di acquistarla.

Venendo al prezzo, la ASUS TUF Gaming RTX 4090 OC oggetto di questa recensione debutta sul mercato a 2499€, mentre per il modello “base”, non OC, sono necessari 2399€. Sempre rimanendo in casa ASUS, le due ROG Strix (OC e “base”) arriveranno invece al prezzo rispettivamente di 2699€ e 2599€. Si tratta di 520€ in più del modello Founders Edition, per una personalizzazione che vi garantisce praticamente le stesse performance in gioco con consumi leggermente inferiori e rimanendo più fresca, oltre a mettere a disposizione un software che vi permette di gestire e monitorare la GPU con facilità.

Acquistarla oppure no? Sembrerà scontato, ma dipende dalle vostre necessità e disponibilità. Come qualsiasi RTX 4090 che arriverà sul mercato, si tratta di una soluzione di nicchia, adatta a una piccolissima fetta di utenti: è la scheda giusta per chi è disposto a spendere qualsiasi cifra per avere la miglior GPU sul mercato (almeno finché non arriverà una RTX 4090 Ti, se arriverà), per poter giocare davvero senza compromessi a qualsiasi titolo, o giocare in 8K se si ha un TV adatto, oppure per i content creator che possono trarre enorme vantaggio dal supporto ad AV1, dall’enorme quantità di VRAM o dai notevoli incrementi prestazionali che si hanno anche nei software di creazione contenuti, oltre che nei videogiochi. Se vi riconoscete in una di queste descrizioni, allora sì, la RTX 4090 potrebbe fare al caso vostro e sicuramente la personalizzazione TUF Gaming può essere una scelta valida. Se invece siete alla ricerca di una GPU potente, ma dal prezzo più accessibile, avete due opzioni: acquistare oggi una RTX 3090 Ti o RTX 3090, facilmente reperibili a 1000-1200 Euro in meno, oppure aspettare l’arrivo delle RTX 4080 o delle future RTX 4070/RTX 4060, che probabilmente garantiranno comunque ottime prestazioni, ma a un costo inferiore.