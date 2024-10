ASUS Vivobook 15X OLED: quando la qualità si vede… e lo SCONTO pure!

Se siete alla ricerca di un notebook performante, dotato delle più moderne tecnologie e venduto ad un prezzo eccezionale, vi invitiamo a non perdere l'offerta su Amazon per l’ASUS Vivobook 15X OLED, disponibile a soli 935,07€ grazie a un coupon sconto del 7% attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Il prezzo di partenza è di 999€, ma grazie a questa promozione, potrete portarvi a casa un portatile di alta gamma ad un prezzo ancora più competitivo. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per ulteriori consigli.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 7% durante il checkout

ASUS Vivobook 15X OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS Vivobook 15X OLED rappresenta il perfetto equilibrio tra potenza e design. Equipaggiato con un processore Intel Core i7 1355U da 10 core, capace di raggiungere fino a 5GHz in modalità Turbo, garantisce prestazioni eccellenti in ogni situazione, dalle attività quotidiane fino alle applicazioni più esigenti in termini di risorse. Supportato da 8 GB di RAM e da un SSD da 512 GB Nvme, offre una velocità di risposta elevatissima e un’ampia capacità di archiviazione, ideale per chi lavora con file di grandi dimensioni o utilizza programmi professionali.

Uno dei principali punti di forza di questo modello è il suo straordinario display ASUS Lumina OLED da 15,6 pollici, con una risoluzione 2,8K (2880x1620), che offre una qualità visiva impareggiabile. Grazie alla gamma cromatica DCI-P3 al 100% e alla certificazione PANTONE Validated, garantisce colori vividi e fedeli, rendendolo perfetto per creativi, designer e chiunque abbia bisogno di un monitor di livello professionale. Il design elegante con finitura in alluminio e la tastiera retroilluminata a tre livelli completano un dispositivo che è tanto piacevole da usare quanto da guardare.

Non mancano le funzionalità moderne: Wi-Fi 6 per connessioni rapide e stabili, Bluetooth 5.3 per una connettività avanzata, e un ampio set di porte, tra cui USB 3.2 Type-C, HDMI, e jack audio, rendono il Vivobook 15X un vero e proprio hub per la produttività. Il peso ridotto di 1,65 kg e lo spessore di soli 1,7 cm lo rendono anche altamente portatile, perfetto per chi è sempre in movimento. Con Windows 11 preinstallato e pronto all’uso, e il pacchetto LibreOffice incluso, è subito pronto per essere utilizzato senza necessità di configurazioni aggiuntive.

Se cercate un laptop versatile per lavorare, creare contenuti o intrattenervi, questa è un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Considerando che non sappiamo per quanto tempo resterà disponibile questa promozione, vi consigliamo di approfittarne subito e attivare il coupon sconto direttamente sulla pagina di Amazon. Non fatevi scappare l'opportunità di acquistare un portatile così completo ad un prezzo imbattibile!

Vedi offerta su Amazon