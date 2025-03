Anche un 24” può essere a 120Hz, come questo Asus scontato sotto gli 80€

Vedi offerta su Amazon

Se siete alla ricerca di un monitor compatto da 24" con ottime performance a un prezzo accessibile, l'ASUS VY249HGR potrebbe essere proprio ciò che fa per voi. Oggi, in offerta a soli 79€, questo monitor offre una qualità di visione ottimale, rendendolo ideale per chi cerca una soluzione economica ma dalle specifiche elevate. Con una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una tecnologia di pannello IPS, è perfetto per chi desidera un'esperienza visiva fluida. Che si tratti di lavoro, intrattenimento o gaming occasionale, le sue prestazioni sono all’altezza delle aspettative.

ASUS VY249HGR, chi dovrebbe acquistarlo?

Il pannello IPS da 23,8” del VY249HGR garantisce una visualizzazione impeccabile con una risoluzione Full HD (1920x1080). La tavolozza di 16,7 milioni di colori restituisce immagini dettagliate e realistiche, ottime per chi lavora con contenuti grafici o semplicemente per chi ama vedere film e video con una qualità buona. Inoltre, grazie agli angoli di visione di 178°, non importa da quale angolazione guardiate il monitor, l’immagine rimarrà sempre chiara e nitida.

La frequenza di aggiornamento a 120Hz (OC) è un altro punto di forza. Se siete appassionati di giochi o seguite video in rapido movimento, questa tecnologia vi offrirà una visione fluida e senza sbavature. Il tempo di risposta di 1 ms (MPRT) riduce la sfocatura, mentre la funzione Adaptive Sync elimina il tearing dello schermo e garantisce frame rate regolari. Così facendo, la qualità del gameplay diventa fluida, migliorando l’esperienza generale, sia che stiate giocando a titoli veloci o semplicemente utilizzando il monitor per navigare o lavorare.

Inoltre, l’ASUS VY249HGR è dotato di una serie di funzionalità aggiuntive pensate per migliorare l’utilizzo quotidiano. Il Blue Light Filter regolabile aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi, proteggendoli dalla luce blu nociva, mentre il DisplayWidget Center vi permette di regolare facilmente le impostazioni del monitor tramite un'applicazione intuitiva, senza dover toccare i pulsanti fisici. Non manca nemmeno il trattamento antibatterico all'argento ionico su lunette e tasti, che impedisce l'adesione dei batteri, mantenendo il vostro monitor più pulito e igienico nel tempo. Con tutte queste caratteristiche, il VY249HGR rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un monitor versatile e performante a un prezzo davvero competitivo.