ASUS ZenCare ora disponibile in Italia, rimborsi sino a 1.000€ in caso di guasto

Tramite un comunicato stampa, il noto produttore taiwanese ASUS ha annunciato il lancio in Italia del programma ASUS ZenCare, rivolto sia agli utenti privati che alle aziende, che permette di ricevere un rimborso fino a un massimo di 1.000 euro in caso di guasto di un notebook tra quelli selezionati e acquistati tra il 15 settembre 2021 e il 31 dicembre 2022.

Coloro che compreranno uno dei computer portatili a marchio ASUS compresi nel programma e dovessero riscontrare un guasto da 30 a 365 giorni dalla data di acquisto, avranno la possibilità di richiedere un rimborso pari al prezzo stesso del prodotto, fino a 1.000€, oltre alla riparazione in garanzia. Facciamo presente che saranno esclusi i danni accidentali causati da un utilizzo improprio del dispositivo e i malfunzionamenti riconducibili a problematiche di natura software.

Credit: ASUS

Massimo Merici, Business Development Manager System Business Group di ASUS, ha affermato:

In ASUS la sicurezza dei nostri utenti viene al primo posto, garantendo al contempo elevatissimi standard di qualità e di performance dei nostri prodotti. L’inserimento del programma ASUS ZenCare all’interno della nostra offerta conferma ulteriormente il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti anche in termini di affidabilità e durabilità. Siamo orgogliosi del nostro portafoglio di notebook e di offrire un nuovo livello di protezione per i nostri clienti. L’assistenza post-vendita è una parte fondamentale dei nostri processi, e vogliamo renderla sempre più efficiente e conveniente con questa importante novità.

Nel caso compriate uno dei notebook scelti, vi basterà registrarvi gratuitamente al portale https://zencare.asus.com/it-it/register/persona entro 15 giorni dalla data di acquisto, inserire i dati anagrafici e le informazioni inerenti al notebook in vostro possesso. In caso di guasto, sarà necessario contattare ASUS per concordare la riparazione presso uno dei centri autorizzati. In seguito al ricevimento del computer portatile riparato, inoltre, si avranno 15 giorni per richiedere il rimborso direttamente sul portale ASUS ZenCare.

Sarà possibile registrare sino a cinque notebook e richiedere il rimborso per uno di essi agli utenti privati, mentre le aziende potranno inserire sino a venti dispositivi e richiedere un rimborso per un massimo di cinque prodotti.