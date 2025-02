Attacco hacker russo all'Italia: in tilt banche e trasporti

Il famoso gruppo di hacker russi Noname ha lanciato una serie di attacchi DDoS verso l'Italia, colpendo soprattutto banche e trasporti. I siti web degli aeroporti di Malpensa e Linate, dell'Autorità dei Trasporti, di Intesa Sanpaolo e non solo sono andati completamente in tilt, risultando inaccessibili.

I vari portali sono stati ripristinati in circa 30 minuti dall'attacco, l'ennesimo da parte degli hacker russi verso il nostro Paese, già colpito diverse volte in passato, spesso in concomitanza di eventi politici; il primo attacco risale a Febbraio 2023, quando la premier Giorgia Meloni visitò Kiev.

Noname è attivo dal 2022 ed è uno dei gruppi più attivi nella cyberguerra contro l'Ucraina. È specializzato in attacchi DDoS contro enti governativi e strutture chiave, sia contro l'Ucraina che i paesi che la sostengono. Nel 2023, l'Italia è stata colpita più volte: vittime del gruppo sono stati i siti del ministero degli Esteri, del Consiglio superiore della magistratura e del ministero dei Trasporti. C'è stato anche un tentato attacco verso la Polizia Postale, non andato a buon fine.

Gli attacchi di Noname sembrano avere principalmente scopi dimostrativi e propagandistici. Il gruppo colpisce in modo indiscriminato nazioni europee, rivendicando gli attacchi attraverso messaggi sui social media che cercano di inserirsi nel dibattito pubblico e destabilizzare i paesi. Il gruppo non punta quindi al furto di dati o di informazioni sensibili, come invece fanno altre realtà che prendono di mira istituti come quelli citati, non solo italiani ma di tutto l'occidente.