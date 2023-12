ATX12VO finalmente è realta, ecco le prime schede madre di MSI

MSI ha svelato i piani per due nuove schede madre con standard ATX12VO, che abbandona il classico 24 pin per l’alimentazione a favore di un’alternativa più compatta da 10 pin. Il passaggio ad ATX12VO non è solo positivo in termini di dimensioni del connettore, ma assicura anche molti vantaggi per la distribuzione dell’alimentazione 12V alla scheda madre.

Le novità di MSI includono una scheda madre Intel e una AMD. La prima è una PRO H610M 12VO con socket LGA1700 per chip di ultima generazione, la seconda è una PRO B650 12VO con socket AM5. MSI ha mostrato un alimentatore ATX12VO targato FSP, ma dovrebbero essere in programma anche altri modelli di altri brand. Avevamo già visto una soluzione simile all’ultimo Computex, rimanendo piacevolmente sorpresi nel vedere che lo standard ATX12VO non era stato abbandonato.

Con questo nuovo standard, a gestire la conversione da 12 volt a 3,3 e 5 volt è la scheda madre, non l’alimentatore; l’uso di ATX12VO potrebbe portare a un miglioramento del 30% dell’efficienza energetica e consumi ridotti del 23% in condizioni di carico, inoltre l’alimentatore sarebbe più piccolo, un elemento che potrebbe portare alla nascita di nuovi form factor, o semplicemente ad alimentatori SFX ancora più potenti.

Nonostante questo, lo standard fatica a prendere piede. L’ipotesi più comune è che, nonostante l’impegno dei produttori di schede madri e alimentatori e di Intel, la produzione di componenti che seguano questo standard sia ancora troppo costosa e difficile da giustificare.

Attualmente non ci sono informazioni su prezzo e data di lancio dei prodotti MSI, ma la speranza è di vederli sul mercato presto, così da fornire un'alternativa con chiari punti di forza rispetto alle soluzioni attuali.