AVerMedia AS311 Speakerphone renderà le vostre chiamate fluide e chiare

Tramite un comunicato stampa, AVerMedia Technologies ha annunciato lo speakerphone AS311 USB, dispositivo progettato per offrire un suono chiaro e facilmente udibile durante una qualsiasi chiamata in conferenza in ufficio, sale riunioni o qualunque altro spazio di lavoro. In particolare, AS311 Speakerphone sarà in grado di eliminare i rumori di sottofondo, come tastiere, squilli del telefono o altri fruscii, così da fornire una trasmissione ottimale con il vostro interlocutore.

Michael Kuo, Presidente e CEO di AVerMedia, ha affermato:

Siamo molto entusiasti di portare la nostra esperienza nel mercato degli speakerphone. Questo è un altro passo nel nostro impegno per elevare la facilità di collaborazione con la tecnologia audio e video per tutti i tipi di persone e situazioni.

Grazie all’impiego di algoritmi di Intelligenza Artificiale, AVerMedia AS311 Speakerphone potrà identificare e ridurre con precisione i rumori di fondo comuni, inclusi i rumori di lavori in corso e del traffico, consentendo conversazioni, presentazioni e lezioni importanti senza interruzioni. Gli utenti hanno anche la libertà di muoversi nella stanza durante le chiamate, in virtù dell’impiego di un microfono omnidirezionale con una portata di 9,8 piedi.

Il dispositivo è estremamente facile da usare, in quanto basta una semplice connessione USB plug and play a un computer per avviare la conferenza, inoltre è compatibile con le piattaforme di conferenza più diffuse. Le sue dimensioni contenute vi permetteranno di posizionarlo ovunque vogliate, mentre i controlli touch LED integrati vi consentiranno il volume e disattivare il microfono.

AS311 Speakerphone va ad ampliare la gamma di prodotti AVerMedia pensati per la comunicazione a distanza con amici, familiari e colleghi di lavoro, associando la qualità visiva delle webcam AVerMedia all’audio nitido dell’AS311 per fornire un’esperienza di comunicazione realistica.