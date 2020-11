AverMedia Webcam CAM 513, 4K e IA al servizio degli streamer

Tramite un comunicato stampa, AverMedia ha presentato CAM 513 Live Streamer, webcam che mantiene le caratteristiche della precedente Webcam 510 4K UHD, come la capacità di fornire una nitida immagine a risoluzione 4K, l’obiettivo grandangolare a 94° e l’otturatore per la privacy.

Il dispositivo è equipaggiato con il sensore premium Exmor R 4K di Sony Exmor R con apertura F2.8 per un’alta qualità della riprese, mentre l’obiettivo ultra grandangolare a 94° consente di avere inquadrature più ampie. La CAM 513 Live Streamer ha un’elegante forma cilindrica orizzontale ed un design girevole a 360°, che permette ai creatori professionisti, come streamer e youtuber, di cambiare facilmente l’angolo di ripresa – adatto per l’installazione su monitor o laptop.

CAM 513 Live Streamer è plug-and-play e altamente compatibile con software quali, ad esempio, OBS, RECentral, Streamlab OBS de altri. Attraverso il software CamEngine di AVerMedia, la webcam può anche offrire funzioni di ePTZ, auto-framing e cancellazione del rumore.

Ecco le caratteristiche salienti del prodotto:

Qualità immagine 4K estremamente nitida

Ultra grandangolo a 94°

Plug and Play

Otturatore Privacy

Rotazione a 360°

Compatibile con RECentral, Streamlab OBS, OBS, e molto altro

Infine, ricordiamo che nella versione più recente per CAM 513 Live Streamer, CamEngine ha una funzione di tracciamento del movimento con intelligenza artificiale. Può tracciare la persona che sta parlando e regolare automaticamente l’inquadrature per aiutare gli utenti ad avere una visione ottimale durante lo streaming.

AverMedia da tempo si dedica alla progettazione ed alla realizzazione di periferiche e prodotti per videogiocatori. Diverso tempo fa vi abbiamo parlato anche dell’AverMedia Live Gamer Bolt, dispositivo esterno portatile dalle dimensioni ultracompatte (120x120x29,3 mm ed un peso di soli 348g) in grado di registrare le proprie sessioni di gioco fino a risoluzione 4K a 60Hz con HDR oppure in FullHD sino a ben 240Hz.