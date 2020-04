AVerMedia Live Gamer Bolt: 4K HDR e fino a 240FPS su scheda esterna

AVerMedia ha presentato il primo dispositivo esterno per acquisizioni video in 4K HDR, capace di catturare framerate elevatissimi, fino a 240FPS.

Stiamo parlando del Live Gamer BOLT GC555, un dispositivo portatile dalle dimensioni ultracompatte, 120x120x29.3mm e 348g, con design accattivante e dotato di illuminazione RGB: il dispositivo saprà far felici tutti quei professionisti, da streamer a youtuber, creatori di contenuti e videogiocatori, che devono registrare video di gameplay senza compromessi, quindi alla più alta risoluzione e alla più bassa latenza possibili e con elevati frame rate, requisiti importantissimi in ambito professionale.

Il Live Gamer Bolt fa tutto questo. Le prestazioni sono al vertice della categoria: 4K a 60Hz con tecnologia HDR (10bit), possibilità di cattura video a 240FPS su risoluzione 1080p e latenze inferiori ai 50ms. I giocatori potranno così realizzare video di gameplay ancora più immersivi e slow motion sensazionali, beneficiando in contemporanea di un pass-through e video recording in Full HD a 240 frame per secondo.

Live Gamer Bolt è dotato di connettività di altissimo livello: troviamo infatti l’interfaccia Thunderbolt 3. Proprio grazie a questa porta è possibile una trasmissione video con segnale non compresso, in virtù dell’elevatissima banda di 40Gbps: non si hanno così perdite di dati video, che nelle sequenze più frenetiche si possono tradurre in frame persi. Una sicurezza in più per i giocatori e streamer professionisti, che potranno usare il Live Gamer Bolt durante tutte quelle sessioni importanti dove ogni frame conta.

Live Gamer Bolt integra un’unità di elaborazione video in grado di eseguire upscaling, downscaling, conversione frame e gestione HDR-SDR in live, senza che questi processi gravino sulla CPU o GPU dei vostri computer. Il dispositivo offre due entrate audio HDMI 2.0 e jack da 3,5mm per un surround a 7.1 canali (pass-through) e un entrata/uscita video HDMI 2.0 (sempre pass-through).

Completano la dotazione i software Assist Central, RECentral 4, AVerMedia Gaming Utility e una chiave d’attivazione per CyberLink PowerDirector 15 limited edition, programma per editare video 4K. Nella confezione troveremo anche un cavo HDMI 2.0, un cavo Thunderbolt 3 e un cavo audio da 3,5mm.

Le prestazioni ai vertici della categoria, il formato trasportabile (per non dire tascabile!) e la sfiziosa illuminazione RGB hanno garantito ad AVerMedia i prestigiosi riconoscimenti Reddot Winner 2020 e Taiwan Excellence 2020, entrambi conferiti il 14 aprile.

Riassumiamo le caratteristiche tecniche:

interfaccia: Thunderbolt 3

input/output (pass-through): HDMI 2.0

risoluzione max (pass-through): 2160p HDR10 a 60 Hz /1440p a 144 Hz/ 1080p a 240 Hz

risoluzione max di registrazione: 2160p HDR10 a 60 Hz/ 1440p a 144 Hz/ 1080p a 240 Hz

risoluzione supportata: 2160p, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

formato di registrazione: MPEG 4

dimensioni (LxPxA): 120 x 120 x 29.3 mm

peso: 348 g

Per quanto riguarda invece i requisiti tecnici, è necessario avere un computer equipaggiato con questa configurazione minima:

Per registrazioni 2160p HDR a 60 Hz oppure 1080p a 240 Hz su desktop:

Intel Core i5 6th gen/ AMD Ryzen 3a gen. o superiori

NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 5700 o superiori

8 GB DDR4 a 2400 MHz o superiori

Windows 10 64bit

Per registrazioni 1080p a 60 Hz (pass-through 4K HDR a 60 Hz) su desktop:

Intel Core i7-3770 (consigliato) o superiore

NVIDIA GTX 650 / AMD Radeon R7 250X o superiori

4 GB DDR3/DDR4

Windows 10 64bit

Per registrazioni 2160p HDR a 60 Hz oppure 1080p a 240 Hz su portatile:

Intel Core i7-7700HQ o superiore

NVIDIA GTX1050 Ti o superiore

8 GB DDR4 a 2400 MHz

Windows 10 64bit

Per registrazioni 1080p a 60 Hz (pass-through 4K HDR a 60 Hz) su portatile:

Intel Core i7-4810MQ o superiore

NVIDIA GTX 870M o superiore

8 GB DDR3/DDR4

Windows 10 64bit

Infine alcune note importanti. Il Live Gamer Bolt non supporta USB 2.0, 3.0, 3.1 e 3.2: è necessario interfacciarsi tramite porta USB-C con supporto a Thunderbolt 3. L’encoder H.264 e H.265 è gestito dalla GPU, mentre il codec audio è gestito dal sistema operativo. Non supporta la visualizzazione, registrazione e streaming di segnali protetti HDCP. Non supporta CPU a risparmio energetico. Non è supportato su sistemi operativi a 32bit.

Il prezzo comunicato é di circa 449 euro.