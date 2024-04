Avete problemi al PC? Potrebbe essere colpa del televisore

Una storia recente ha svelato un problema decisamente insolito: sembra che alcuni modelli di TV Hisense possano causare problemi ai computer Windows. Priscilla Snow, una sound designer e compositrice per videogiochi, ha condiviso la sua esperienza su Cohost, rivelando una serie di inconvenienti che ha riscontrato sul suo PC a causa del suo televisore Hisense.

Il problema è emerso quando Snow ha iniziato ad avere difficoltà ad aprire il menu "Impostazioni Display" e il "Task Manager" sul suo computer. Questi inconvenienti sono presto peggiorati, con altre funzioni critiche del sistema che hanno cominciato a fallire. Dopo un'indagine più approfondita nei forum di supporto di Microsoft, è emerso un dato sorprendente: il TV Hisense di Snow era il colpevole.

Incredibilmente, il televisore Hisense aveva generato identificatori Universal Plug and Play (UPnP) che avevano convinto il computer di Snow di essere connesso a un numero sproporzionato di dispositivi sulla rete domestica. Questo ha creato una sorta di attacco di negazione del servizio (DoS) sul PC di Snow, rendendolo virtualmente inutilizzabile.

Fortunatamente, Snow ha risolto il problema eliminando le chiavi UPnP generate dal televisore per un breve periodo e riavviando il computer. Ma la domanda che molti si pongono è: perché un televisore dovrebbe causare problemi così gravi a un computer?

Al momento, non ci sono risposte definitive. Hisense non ha ancora commentato pubblicamente la questione, e gli esperti sono divisi su quale potrebbe essere la causa principale del problema. Tuttavia, questa storia mette in evidenza l'importanza di considerare tutti i dispositivi connessi nella propria rete domestica quando si riscontrano problemi con i dispositivi informatici.

Mentre l'IoT continua a espandersi, è essenziale essere consapevoli dei potenziali rischi che i dispositivi smart possono comportare per la sicurezza e il funzionamento dei nostri dispositivi informatici principali.