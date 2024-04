Imperdibile sconto di 400€ su questo TV con Local Dimming

Se il vostro budget per l'acquisto di una nuova smart TV si aggira intorno ai 1.000€ e desiderate unire alla generosità della diagonale un pannello di elevata qualità, arricchito da numerose zone di Local Dimming, una delle opzioni più vantaggiose disponibili su Amazon è rappresentata dalla TCL 75T8A. Questo modello, che vanta una diagonale di 75 pollici, è attualmente offerto a soli 1.099,90€, ben al di sotto del suo prezzo solito di 1.499,90€. Un'occasione che riequilibra il rapporto qualità-prezzo, toccando il record della miglior offerta registrata fino a oggi.

TCL 75T8A, chi dovrebbe acquistarla?

La TCL 75T8A è una smart TV eccellente per gli amanti di cinema e gaming che cercano un'esperienza visiva di alta qualità direttamente nella propria abitazione. Grazie alla tecnologia QLED Quantum Dot, questo televisore è capace di riprodurre colori vividi e sfumature dettagliate, rendendo ogni immagine brillante e realistica. Il Full Array Local Dimming intensifica ulteriormente la visione, offrendo contrasti netti e profondi che daranno vita ai vostri film e serie TV preferiti come mai prima.

Con un prezzo di 1099,90€, diventa un ottimo investimento per chi desidera avvicinarsi alla tecnologia dei grandi schermi senza compromessi sulla qualità. Inoltre, la TCL 75T8A si rivela ideale anche per gli amanti dei videogiochi grazie al suo pannello VRR a 144Hz, che garantisce una fluidità di immagine impeccabile per i titoli più esigenti.

L'inclusione di Dolby Atmos invita a immergersi completamente nell'azione, con un suono che vi circonda e vi trasporta direttamente nel cuore dell'esperienza di gioco o della narrazione. Insomma, chi cerca un'esperienza d'intrattenimento completa e multifunzionale, arricchita dalla comodità del controllo vocale tramite Google Assistant e la compatibilità con Alexa, troverà nella TCL 75T8A il centro multimediale ideale per ogni esigenza.

Vedi offerta su Amazon