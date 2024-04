Batteria portatile da 1000W con 10 prese a un prezzo incredibile

Se cercate una fonte di energia affidabile e portatile, e vi basta una batteria da 716Wh con inverter da 1000W, allora abbiamo trovato su eBay la centrale elettrica che fa al caso vostro. È tra le più popolari e affidabili, visto che parliamo della Bluetti EB70, di cui trovate anche la recensione sulle nostre pagine. Su questo modello, perfetto per alimentare elettrodomestici medio-piccoli, si può applicare il coupon "PIT10PERTE2024", che riduce il prezzo di circa 46€, permettendovi di pagarla esattamente 417,59€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 46€ durante il checkout

Bluetti EB70, chi dovrebbe acquistarla?

La Bluetti EB70 si rivela un prodotto ideale per gli amanti dell'avventura all'aperto e per chiunque necessiti di una solida soluzione di alimentazione portatile. Con una batteria LFP da 716Wh e un inverter da 1000W, offre la capacità di mantenere in funzione quasi tutti i dispositivi essenziali, dallo smartphone al piccolo elettrodomestico, risultando così adatta per il campeggio, le escursioni o le emergenze energetiche in casa.

Con un peso di soli 9,3 kg, si posiziona come una delle batterie più leggere e potenti per garantire energia elettrica in movimento. Con 10 diverse uscite, tra cui presa AC, USB-A e un caricatore wireless da 15W, questo modello assicura una versatilità di ricarica per la vasta gamma di dispositivi elettronici di uso quotidiano.

Aggiungendo a ciò la capacità di essere ricaricata completamente in sole 3 ore tramite energia solare o corrente alternata, si conferma come una scelta efficiente per coloro che cercano una fonte di energia affidabile in tempi rapidi. La durata di vita, garantita da oltre 2500 cicli di ricarica grazie alle sue batterie LiFePO4, e la tecnologia di gestione batteria premium, rendono la Bluetti EB70 un ottimo investimento a lungo termine per le esigenze energetiche all'aperto e di emergenza.

