BackBlaze, uno studio mostra come gli SSD siano più affidabili degli Hard Disk

Backblaze, una società che si occupa di backup di dati online, ha pubblicato uno studio che mostra che come gli SSD abbiano un tasso di guasto molto inferiore rispetto ai dischi rigidi tradizionali (HDD). Questi dati sono stati raccolti dai migliaia di server presenti nei data center della compagnia nel corso degli ultimi anni. Backblaze analizza da anni l’affidabilità dei suoi dischi rigidi e dispone di un’analisi dettagliata di quali dischi rigidi di WDC, Toshiba, Seagate e HGST siano più affidabili e quali più soggetti a guasti, ma questa è la prima volta che l’azienda ha iniziato a studiare anche il comportamento degli SSD.

Bisogna tenere in considerazione che l’età media degli SSD utilizzati da Backblaze è di soli 12,7 mesi, mentre quella dei suoi dischi rigidi è quattro volte maggiore (49,6 mesi per la precisione). Inoltre, la compagnia utilizza gli SSD solo come unità di avvio nei suoi server, quindi si tratta di dispositivi che potrebbero anche avere un carico di lavoro inferiore rispetto ai dischi rigidi che vengono costantemente utilizzati per il backup dei dati dei clienti.

Contando i tassi di guasto annuali delle unità Backblaze, tutti i dischi rigidi dell’azienda hanno registrato un valore pari al 10,56%, mentre gli SSD si sono fermati appena allo 0,58%. L’eccellente affidabilità degli SSD diventa ancora più evidente nel grafico della durata, dove i tassi di guasto degli SSD erano solo dello 0,65%. Quelli degli HDD erano inferiori al 6,04%, ma ancora lontani dalle unità a stato solido.

Per effettuare un confronto tra i vari brand di dischi fissi, Backblaze ha pubblicato un grafico con tutti i modelli utilizzati attivamente nei suoi server. Tra questi, possiamo annoverare unità HGST, Seagate, Toshiba e un paio di WDC. Quelli che se la sono cavata meglio sono i drive Toshiba, Seagate e WDC da 16TB che finora non hanno registrato guasti. Alcuni dei modelli da 12TB e 4TB di HGST hanno registrato un tasso di guasti di appena lo 0,33% in media.

Backblaze

Ad ogni modo, alcune delle unità meno affidabili sono state realizzate da Seagate. In particolare, i modelli da 10TB, 12TB, 14TB e 4TB hanno tassi di guasto ben superiori all’1%, mentre le versioni da 10TB e 14TB superano addirittura il 2% . Trovate maggiori dettagli all’interno dell’ultimo rapporto di Backblaze.