Be Quiet! introduce PURE ROCK 2, dissipatore ad aria per CPU Intel e AMD

Be Quiet!, noto produttore tedesco, ha svelato un nuovo dissipatore ad aria per CPU, il PURE ROCK 2. Si tratta di una soluzione entry-level dall’ottimo rapporto qualità-prezzo in grado di raffreddare processori con un TDP massimo di 150W. Inoltre, è caratterizzato da un design asimmetrico e compatto che non ostacola l’alloggio delle RAM e ne permette una facile installazione dall’alto.

Be Quiet! dichiara una rumorosità massima di 26,8dBA quando le ventole ruotano al 100%, di 22,1dBA con una rotazione al 75% e di soli 19,1dBA al 50%. Il Be Quiet! PURE ROCK 2 è equipaggiato con una ventola Pure Wings 2, con dimensioni pari a 120mm e 9 pale capaci di raggiungere una velocità massima di 1500RPM, generando un flusso d’aria di 51,4CFM e una pressione statica di 1,25mmH2O.

Questo dissipatore dispone di 4 heatpipe da 6mm con tecnologia heatpipe direct touch (HDT), che trasportano il calore della CPU all’heatspreader e da questo alle 55 lamelle in alluminio spazzolato che compongono la torre. Il dissipatore è lungo 62mm, largo 121mm e alto 155mm; pesa 575 grammi. Non ci sono LED RGB sulla ventola e per alimentarla è sufficiente connettere alla scheda madre il classico cavo 4 pin, da inserire nell’header CPU_FAN.

Il Be Quiet! PURE ROCK 2 è compatibile con i socket Intel 1200/2066/1150/1151/1155/2011 e con AMD AM4/AM3(+). Il nuovo dissipatore di Be Quiet! sarà disponibile nelle prossime settimane al prezzo consigliato di 40 euro.