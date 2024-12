Bezos e Samsung sfidano Nvidia con un investimento da 700 milioni

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha partecipato a un round di finanziamento da 700 milioni di dollari per Tenstorrent, una startup di chip per l'intelligenza artificiale, valutando l'azienda 2,6 miliardi di dollari. L'investimento, guidato da AFW Partners e la divisione della Corea del Sud di Samsung Securities, posiziona Tenstorrent come un serio concorrente di Nvidia nel mercato dei chip IA.

Questa mossa rappresenta un significativo guanto di sfida all'attuale dominanza di Nvidia nel settore dei chip per l'intelligenza artificiale. Tenstorrent mira a sviluppare chip che offrano soluzioni più economiche ed efficienti dal punto di vista energetico per lo sviluppo dell'IA, sfruttando tecnologie open-source ed evitando la costosa memoria ad alta larghezza di banda (HBM) preferita da Nvidia.

Tenstorrent si concentra sull'interoperabilità con altri fornitori di tecnologia.

Il CEO di Tenstorrent, Jim Keller, ha dichiarato: "Non puoi battere Nvidia se usi HBM, perché Nvidia acquista la maggior parte dell'HBM e ha un vantaggio di costo. Ma non saranno mai in grado di abbassare il prezzo nel modo in cui l'HBM è integrata nei loro prodotti e nei loro socket".

A differenza dell'ecosistema proprietario di Nvidia, Tenstorrent promuove l'architettura del processore RISC-V open-standard, che secondo Keller attrae ingegneri e favorisce l'innovazione. L'approccio di Tenstorrent riflette una tendenza crescente nell'industria dei chip AI, dove le startup sfidano il dominio di Nvidia offrendo alternative su misura per esigenze specifiche.

Tenstorrent punta a rilasciare un nuovo processore IA ogni due anni. I suoi primi chip sono stati prodotti da GlobalFoundries, con future iterazioni previste attraverso Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) e Samsung. L'azienda sta anche esplorando design di chip a 2 nanometri, allineandosi con i tempi di produzione di TSMC e Samsung e con Rapidus Corp. del Giappone, che punta alla produzione a 2nm entro il 2027.

Mentre Tenstorrent si espande, la sfida più grande sarà quella di promuovere la sua tecnologia in un mercato dove il dominio di Nvidia rimane incontrastato. Tuttavia, con il sostegno di investitori di alto profilo e un approccio innovativo basato sull'open-source, si posiziona come un formidabile sfidante nel panorama dei chip AI.