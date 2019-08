Biostar Racing X570GT, una micro ATX per processori Ryzen 3000

Biostar ha presentato la Racing X570GT, una scheda madre AM4 in formato micro ATX pronta per CPU Ryzen 3000. Ecco le caratteristiche.

Biostar ha presentato la nuova Racing X570GT, una scheda madre in formato micro-ATX dedicata ai processori AMD Ryzen di terza generazione. Come vedete è dotata di uno slot PCI Express 4.0 e quattro slot DIMM in grado di ospitare dei moduli DDR4 con frequenze fino a 4000+ MHz.

La nuova X570GT presenta la classica estetica Biostar Racing caratterizzata da fulmini grigi che attraversano un PCB nero. La mascherina di I/O posteriore è in alluminio e funge da protezione EMI. Il dissipatore di calore del chipset ha un design simile a quello montato sulla X5570GT8 in formato ATX.

La mancanza di dissipatori di calore sui VRM – con fasi numericamente inferiori rispetto alla versione ATX – fa sorgere dei dubbi su quanto questa scheda madre sia in grado di spingere i processori Ryzen 3000 e in particolare che risultati si possano ottenere sui chip di fascia alta.

Lo slot PCIe primario è rinforzato da una protezione in acciaio ed è praticamente l’unico componente della scheda madre che non sia di colore nero, oltre ai led RGB ovviamente. Ci sono due connettori LED da 12V/5V che permettono, se richiesto, di aggiungere delle strisce.

Tra le altre caratteristiche ci sono quattro porte SATA 6 Gbps orientate verticalmente nella parte inferiore, un singolo slot PCIe4.0 x4 M.2 e un controller Ethernet Realtek RTL8111H e codec di fascia media (Realtek ALC887) per quanto riguarda il comparto audio.

Chipset X570 Supporto CPU Max CPU TDP = 105W Memoria 128GB @ DDR4 4000+(OC) Archiviazione 4x SATA3

1x M.2 LAN Realtek RTL8111H Audio Realtek ALC887 7.1 canali USB 6x USB 3.1 G1 (4x posteriori, 2x via header)

6x USB 2.0 (2x posteriori, 4x via header) Slot d’espansione PCIe 4.0 x16

2x PCIe 4.0 x1 I/O posteriori PS/2

HDMI

VGA

LAN

4x USB 3.1

2x USB 2.0

3x Audio Dimensioni Micro-ATX (244x 235 mm)

Il supporto USB include sei USB 3.1 di prima generazione (5 Gbps), quattro poste sull’I/O posteriore e un connettore USB per il pannello frontale, sei USB 2.0 di cui due sull’I/O posteriore e altre due interne.

Ciò che manca a questa scheda madre è una USB 3.1 di seconda generazione (o un qualsiasi supporto da 10 Gbps). In caso si usi una APU con grafica integrata ci si potrà connettere grazie a una porta HDMI e VGA posta sul retro.