Black Friday 2024: Office a vita da 15€ e Windows 11 da 10€

Preparati per le migliori offerte della stagione con il Black Friday di GoDeal24, che porta risparmi imperdibili su software essenziali per la tua operatività. Per un periodo limitato, puoi acquistare licenze a vita di Microsoft Office a partire da soli 15€ e di Windows 11 a partire da 10€. Che tu stia aggiornando il tuo PC o configurandone uno nuovo, questi prezzi incredibili rendono il momento perfetto per investire in software originali.

Per un tempo limitato, puoi acquistare Office Professional 2021 a soli 35,11€. La suite è pensata per incontrare tutte le esigenze, dei professionisti e non solo: studenti, freelance o chiunque abbia bisogno di strumenti affidabili per il lavoro quotidiano. Questo acquisto una tantum ti garantisce accesso a vita a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher e Access. Ogni applicazione è dotata di funzionalità avanzate per migliorare la produttività e semplificare il flusso di lavoro.

Se, invece, hai più dispositivi a casa o vuoi acquistare insieme ad amici o parenti, puoi scegliere combinazioni di più chiavi, con un risparmio ancora maggiore. Office Professional 2016 è inoltre al prezzo più basso dell'anno: a soli 15,29€ lo potrai avere per un utilizzo a vita; la scelta perfetta per chi ha un budget limitato. Affrettati perché queste offerte incredibili sono disponibili solo per un tempo limitato e solo durante il Black Friday!

Aumenta la tua produttività con Office

Office 2024 è arrivato tra noi solo agli inizi di ottobre, ma è già disponibile a prezzi vantaggiosi su GoDeal24. La versione 2024 della suite Microsoft ha migliorato le iconiche app, con un design nuovo, funzionalità di produttività avanzate, integrazione dell'AI e molto altro.

L’integrazione dell'AI in Microsoft Office offre suggerimenti intelligenti per testi, formattazione e design, oltre a raccomandare descrizioni audio e testi alternativi per immagini, migliorando l'accessibilità. Risparmia oltre 100€ per ottenere una licenza a vita per il tuo Mac o PC in questo momento.

Prezzo speciale per Office 2024

Cerchi un sistema operativo affidabile, con ottime prestazioni, solide funzionalità di sicurezza e compatibilità senza compromessi? Aggiorna il tuo sistema con Windows 11 Professional, disponibile in offerta a 13,25€ durante il Black Friday di GoDeal24. Software stabile, performante e compatibile con una vasta gamma di hardware e altri software. Massimizza la tua produttività con Copilot, l’assistente AI che risponde alle tue domande, e non perdere questa offerta.

Aggiorna il tuo PC con l'ultima versione di Windows a partire da 10€

Più acquisti e più risparmi coi seguenti pacchetti - Codice Coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50

Offerte multilicenza a prezzi imbattibili

Altri strumenti per PC al miglior prezzo

Con GoDeal24 potete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft.

E poi c’è la consegna digitale: i software comprati finiscono direttamente nella vostra e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente nel 98% delle valutazioni e che offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di GoDeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com