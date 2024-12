Blackout di ChatGPT: OpenAI conferma il disservizio

ChatGPT, il popolare chatbot di intelligenza artificiale, è attualmente inaccessibile per molti utenti. Numerose segnalazioni sui social media e verifiche dirette confermano che il sistema si carica ma non riesce a rispondere alle richieste, mentre alcuni utenti visualizzano un messaggio di "errore del server interno".

Il disservizio sembra essere iniziato intorno alle 19:30 ora italiana, quando le segnalazioni su Down Detector hanno iniziato ad aumentare. Alle 20:00, OpenAI ha pubblicato un aggiornamento sulla sua pagina di stato, dichiarando che ChatGPT, l'API e il generatore di video Sora stanno "attualmente sperimentando alti tassi di errore".

ChatGPT è andato completamente offline un paio di volte negli ultimi mesi.

Un ulteriore aggiornamento delle 20:18 ha attribuito il problema a un "fornitore a monte", senza fornire una stima sui tempi di ripristino. Questo non è il primo episodio del genere: all'inizio del mese, poco dopo il rilascio di Sora per gli abbonati ChatGPT, sia lo strumento di generazione video che ChatGPT sono rimasti offline per ore. A giugno, un'interruzione diffusa ha colpito vari strumenti di IA, incluso ChatGPT.

Questo momentaneo disservizio, evidenzia l'impatto significativo che i servizi di IA cominciano ad avere nel flusso di lavoro di numerose persone, considerando la moltitudine di segnalazioni fatte nelle ultime ore. Al momento non si sa con certezza quando il serivizio tornerà operativo ma vi consigliamo, se siete utenti d ChatGPT, di tenere d'occhio la pagina di stato ufficiale di OpenAI.