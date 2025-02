Meno di 200€ per un PC perfetto per l'ufficio, con supporto per più monitor

L’acquisto di un mini PC economico ma performante per l’ufficio è oggi alla portata di tutti, grazie al Blackview MP60. Certo, non è l'unico modello ad essere interessante per questo scopo, ma con un incredibile sconto di 160€ tramite coupon Amazon, può essere acquistato per soli 189,99€. Un’offerta imperdibile per chi cerca un PC versatile, potente e compatto, ideale per le attività quotidiane in ufficio. Il Blackview MP60 offre prestazioni eccellenti, supportando perfettamente attività come la navigazione multi-scheda e l’elaborazione di file di grandi dimensioni.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 160€ durante il checkout

Blackview MP60, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Blackview MP60 è la soluzione ideale per chi lavora da casa o in piccoli uffici e cerca potenza in dimensioni compatte. Con il processore Intel N150 che supera le prestazioni del precedente N100, i 16GB di RAM e l'SSD da 512GB, questo mini PC soddisfa perfettamente le esigenze di coloro che necessitano di gestire multitasking impegnativo, navigazione web con numerose schede aperte e l'elaborazione di file grafici di grandi dimensioni.

La possibilità di collegare due monitor 4K tramite le porte HDMI vi permetterà di creare una postazione di lavoro professionale, aumentando la produttività senza occupare spazio prezioso sulla scrivania. Per gli appassionati di intrattenimento, il Blackview MP60 rappresenta un centro multimediale completo e discreto. La grafica Intel UHD integrata garantisce una riproduzione fluida di contenuti in 4K, trasformando qualsiasi televisore in un sistema smart avanzato.

Le molteplici porte di connessione (USB, HDMI, Ethernet) e la connettività Wi-Fi dual-band vi consentiranno di collegare facilmente tutti i vostri dispositivi periferici. Compatto e portatile, è anche l'alleato perfetto per chi viaggia frequentemente per lavoro ma non vuole rinunciare alle prestazioni di un computer desktop tradizionale.

