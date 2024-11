Bose acquista McInotsh ed espande i suoi orizzonti

Bose ha acquisito il marchio audio di alta gamma McIntosh, espandendo significativamente la propria gamma di prodotti. L'operazione, che include anche la sussidiaria di McIntosh Sonus faber, apre nuove opportunità nel settore automobilistico per entrambe le aziende.

L'acquisizione mira a combinare l'esperienza quarantennale di Bose nell'audio per auto con il design e le prestazioni di McIntosh Group. Le due aziende collaboreranno per sviluppare nuove soluzioni audio per veicoli, ridefinendo gli standard del suono automobilistico.

Sia Bose che McInotsh manterranno le attuali linee di prodotti senza modifiche sostanziali nei rispettivi cataloghi.

McIntosh ha già progettato sistemi audio per alcuni modelli Jeep, mentre Bose è presente in un'ampia gamma di marche automobilistiche come Chevy, Honda, Nissan e Cadillac. Nonostante l'acquisizione, entrambe le aziende manterranno le loro linee di prodotti esistenti.

McIntosh e Sonus faber proseguiranno nello sviluppo di prodotti audio premium come amplificatori, altoparlanti e giradischi. Questa mossa si inserisce in un trend di consolidamento del settore audio consumer, che ha visto diverse acquisizioni negli ultimi anni:

Masimo ha acquisito marchi come Polk, Bowers & Wilkins e Denon nel 2022

Samsung ha comprato Harman (proprietaria di JBL e Harman Kardon) nel 2016

Sony ha acquisito il produttore di cuffie Audeze nel 2022

Voxx International possiede marchi come Klipsch, Pioneer e Onkyo

Lila Snyder, CEO di Bose, ha dichiarato: "Negli ultimi sessant'anni abbiamo offerto le migliori esperienze audio premium possibili; ora, con McIntosh Group nel nostro portafoglio, possiamo sbloccare ancora più modi per dare vita alla musica in casa, in movimento e in auto".

L'acquisizione promette di unire l'innovazione tecnologica di Bose con la tradizione audiofila di McIntosh, puntando a creare nuove esperienze sonore per gli appassionati di musica in diversi contesti d'ascolto.