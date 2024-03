Swisscom (Fastweb) batte ILIAD, acquisisce Vodafone Italia per 8 miliardi

Swisscom ha annunciato di aver acquistato il 100% di Vodafone Italia per la cifra di 8 miliardi di euro. L’accordo mira a fondere Vodafone Italia e Fastweb (controllata italiana di Swisscom), combinando le infrastrutture di rete mobile e fissa e dando vita a una nuova entità nota come NewCo, che punta ad offrire servizi innovativi a prezzi competitivi.

Il CEO di Fastweb, Walter Renna, ha commentato l'operazione definendola un punto di svolta per l'azienda e per il settore delle telecomunicazioni in Italia. L'obiettivo è quello di offrire connettività performante e servizi innovativi a tutti i segmenti del mercato, contribuendo così all'evoluzione del settore e alla trasformazione digitale del paese.

La fusione sarà completata entro marzo 2025, ma i cambiamenti sono già in atto

L’accordo deve ancora essere approvato dalle varie autorità regolamentari, ma dovrebbe chiudersi nel primo trimestre 2025. Nonostante manchi praticamente un anno, NewCo sta già valutando piani di investimenti importanti per le reti fibra e 5G (e non solo).

Christoph Aeschlimann, CEO di Swisscom, ha sottolineato l'importanza strategica di questa fusione, evidenziando il solido track record di investimenti e crescita che Swisscom ha avuto in Italia attraverso Fastweb. La logica industriale di questa operazione è stata definita "molto solida", promettendo vantaggi tangibili per i clienti residenziali e business, nonché per l'azienda nel suo complesso.

Sulla carta, la fusione di Vodafone Italia e Fastweb permetterà ai clienti residenziali di godere di migliore connettività e qualità del servizio, sia quando usano la rete mobile che quella fissa; le imprese avranno invece accesso a un portafoglio di servizi di connettività più ampio e ICT di alta qualità. NewCo si impegna anche a ridurre il digital divide e a contribuire nella trasformazione digitale del paese, con investimenti sostenuti nelle infrastrutture di rete, sia fisse che mobili.

L’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom segna una svolta importantissima nel panorama italiano delle telecomunicazioni. NewCo promette di rivoluzionare il modo in cui i servizi vengono offerti e consumati nel nostro Paese: vedremo se sarà davvero così.