I vecchi utenti di Google Suite riceveranno più spazio di archiviazione gratuito

Siete tra i vecchi utenti Google che hanno deciso di continuare a usufruire dell'account business? Bene, sarete contenti di sapere che chi possiede un account G Suite da oltre un decennio (o Google Workspace, come si chiama dal 2020) riceverà uno spazio di archiviazione aggiuntivo a costo zero.

I titolari di account G Suite legacy non solo possono mantenere il loro account gratuito, ma riceveranno anche un ampliamento dello spazio di archiviazione.

Anche se di norma Google e altre aziende cercano di portare gli utenti a sottoscrivere abbonamenti a pagamento in cambio di extra (come appunto un maggiore spazio di archiviazione sul cloud), Google ha deciso di andare contro tendenza facendo un regalo ai suoi clienti più affezionati.

Anche se molti clienti sono già passati alle più moderne offerte Workspace con archiviazione condivisa, coloro che hanno preferito mantenere i loro piani G Suite ('per uso personale') hanno ricevuto una mail informativa.

Nel messaggio inviato ai clienti G Suite che pagavano per avere uno spazio di archiviazione aggiuntivo – opzione valida fino a giugno 2022 tramite un abbonamento separato – si legge a chiare lettere che questi abbonamenti sono stati annullati e che verranno emessi rimborsi.

Alla fine dell'email si legge quanto segue:

"Anche se l'abbonamento è stato annullato, il tuo limite di archiviazione non è cambiato e non è necessario intraprendere alcuna azione."

Un portavoce di Google ha poi confermato la precedente affermazione in un'intervista rilasciata a The Verge:

"I clienti che hanno ricevuto questa notifica manterranno la loro quota di archiviazione e potranno continuare a utilizzare il loro account esistente."

Il portavoce ha poi aggiunto che tutti coloro che continuano a pagare per l'archiviazione gestita dagli utenti tramite Google Play nonostante siano passati ai nuovi piani Workspace, riceveranno lo stesso upgrade gratuito.

Ora rimane da capire se i titolari di account G Suite legacy che non pagavano per avere lo spazio di archiviazione aggiuntivo riceveranno lo stesso aggiornamento e se, in caso fosse così, l'archiviazione gratuita corrisponderà a quella che veniva concessa agli utenti paganti.