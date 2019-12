CES 2020, MSI è il marchio con più award nella categoria desktop e monitor

Il CES 2020 non è ancora iniziato ma MSI è già protagonista: sarà il brand con più award nella categoria Desktop e Monitor.

Il PC desktop gaming MEG Aegis Ti5, il monitor gaming Optix MEG381CQR, il desktop Prestige P100 e il monitor portatile MAG161 hanno vinto un totale di 6 premi, provando ancora una volta che MSI è all’avanguardia nel mondo gaming e hardware.

Il desktop gaming Aegis Ti5 sarà il primo a introdurre il concetto automotive HMI in un PC gaming, adottando un design aerodinamico che ricorda una capsula spaziale.

Lo schermo OLED sulla parte anteriore non mostra solo informazioni relative allo status del computer ma consente ai gamer di personalizzare la grafica, mentre tramite HMI è possibile regolare rapidamente le prestazioni dei desktop e monitorare lo stato del sistema. A bordo CPU Intel Core di decima generazione, GPU fino alla Nvidia RTX 2080 Ti e sarà in grado di supportare connettività 5G.

Il monitor gaming MSI Optix MEG381CQR semplifica offre vari metodi di controllo con tecnologia HMI integrata, come la Control Dial per cambiare le funzioni in modo accurato durante le lunghe sessioni di gioco e un secondo display OLED HMI frontale.

Il desktop Prestige P100 e il monitor portatile MAG161 offrono entrambi un design elegante e pulito, prestazioni elevate e caratteristiche dovrebbero garantire una maggiore efficienza nel lavoro di tutti i giorni da parte di professionisti, content creator e progettatori grafici.

Premi vinti