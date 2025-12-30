Avatar di Ospite Lag Lord #293 0
1
Ballie ancora? a sto punto è diventato una barzelletta
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Sabato69 22
0
Sembra prospettarsi una bella conferenza :D
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Node King #321 0
1
aspetto proprio di vedere cosa tira fuori nvidia stavolta
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di mail9000 40
0
Non riesco a capire tutta questa attenzione per la tecnologia dei robot aspirapolvere.
Su questo sito un articolo su quattro parla di aspirabolveri.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.