Avatar di Ospite Go Guard #521 0
0
beh finalmente superano i 16 core, era ora
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite GPU_King #934 0
0
beh finalmente superano i 16 core, era ora
Cosa ci facciamo con 16 o più core se comunque la maggior parte dei software attuali ne utilizzano poco più di 8?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di plhmk 39
0
E chi se li compra con le RAM a questi prezzi? 😁😁
Questo commento è stato nascosto automaticamente.