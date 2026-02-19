Quando Peter Steinberger, il creatore di OpenClaw, ha annunciato il suo ingresso in OpenAI con l'obiettivo dichiarato di portare gli agenti AI alla portata di tutti, si è concretizzato il passaggio di ChatGpt da chatbot conversazionali agli agenti autonomi capaci di agire concretamente nell'ambiente digitale degli utenti.

OpenClaw, il progetto open-source che ha conquistato la comunità degli sviluppatori nell'ultimo mese, verrà trasferito a una fondazione indipendente. Tuttavia, OpenAI ne diventerà sponsor principale, sollevando interrogativi sul reale grado di indipendenza futura. Per chi si occupa di strategie tecnologiche aziendali, questa acquisizione rappresenta un messaggio inequivocabile: il settore si sta spostando in modo deciso dalle interfacce conversazionali verso sistemi autonomi in grado di navigare, cliccare, eseguire codice e portare a termine compiti complessi.

La parabola di OpenClaw è tutt'altro che convenzionale. Il progetto nacque l'anno scorso con il nome "ClawdBot", un riferimento esplicito al modello Claude di Anthropic, che molti sviluppatori utilizzavano per alimentarlo. Steinberger, veterano del software con tredici anni di esperienza nella gestione aziendale, lo concepì come un esperimento personale dopo aver deciso di esplorare le potenzialità degli agenti AI. Lanciato a novembre 2025, il sistema si distingueva dai tentativi precedenti per la capacità di combinare funzionalità che prima esistevano separate: accesso a strumenti esterni, esecuzione di codice in ambienti protetti, memoria persistente e integrazione diretta con piattaforme di messaggistica come Telegram, WhatsApp e Discord.

Tra dicembre 2025 e i primi giorni di febbraio 2026, OpenClaw ha conosciuto una crescita esplosiva tra gli sviluppatori AI, impressionati dalla sua capacità di completare autonomamente operazioni attraverso diverse applicazioni e l'intero ambiente del PC. Il sistema poteva sostenere conversazioni su messenger e pubblicare contenuti in modo indipendente, andando ben oltre le capacità dei progetti simili come AutoGPT del 2023, che non erano riusciti a mantenere slancio nel tempo.

Il futuro dell'AI non è ciò che i modelli sanno dire, ma ciò che possono fare

Nel suo post di annuncio, Steinberger ha spiegato la scelta con toni sobri, ammettendo che il progetto avrebbe potuto trasformarsi in "un'azienda enorme", ma che non era questo il suo interesse. La sua nuova missione, ha scritto, è costruire un agente che "anche mia madre possa usare", un obiettivo che ritiene raggiungibile solo con l'accesso ai modelli di frontiera e alla ricerca che solo un laboratorio di punta può offrire. Sam Altman ha confermato l'assunzione, dichiarando che Steinberger guiderà lo sviluppo della prossima generazione di agenti personali in OpenAI.

La vicenda solleva domande per Anthropic. OpenClaw era stato originariamente costruito per funzionare con Claude, e il nome stesso del progetto originale rendeva omaggio al modello dell'azienda. Invece di abbracciare la comunità che costruiva sulla sua piattaforma, Anthropic avrebbe inviato a Steinberger una diffida legale, intimandogli di rinominare il progetto e rimuovere ogni associazione con Claude nel giro di pochi giorni, pena azioni legali. L'azienda avrebbe persino impedito il reindirizzamento dei vecchi domini verso il progetto rinominato.

Le preoccupazioni di Anthropic non erano infondate: le prime implementazioni di OpenClaw presentavano problemi di sicurezza significativi, con utenti che eseguivano gli agenti con accesso root e protezioni minime su macchine non protette. Tuttavia, l'approccio legale pesante ha sostanzialmente spinto il progetto di agenti più virale della storia recente direttamente tra le braccia del principale concorrente di Anthropic, un errore strategico che potrebbe rivelarsi costoso.

Harrison Chase, co-fondatore e CEO di LangChain, ha offerto un'analisi lucida del fenomeno OpenClaw in un'intervista per il podcast Beyond The Pilot di VentureBeat. Chase ha tracciato un parallelo diretto tra l'ascesa di OpenClaw e i momenti di svolta che hanno definito le ondate precedenti di strumenti AI, sottolineando come il successo in questo campo dipenda spesso dal tempismo e dallo slancio più che dalla superiorità tecnica pura. Ha citato la sua stessa esperienza con LangChain, insieme a ChatGPT e AutoGPT, come esempi di progetti che hanno catturato l'immaginazione degli sviluppatori nel momento giusto, mentre iniziative simili lanciate nello stesso periodo non sono decollate.

Secondo Chase, ciò che ha reso OpenClaw speciale è stata la sua volontà di essere "spericolato", termine che ha usato con affetto. Ha rivelato che LangChain aveva vietato ai propri dipendenti di installare OpenClaw sui laptop aziendali per i rischi di sicurezza coinvolti. Proprio questa audacia incosciente, ha suggerito, ha fatto risuonare il progetto in modi che un rilascio più cauto da parte di un laboratorio non avrebbe mai potuto ottenere. "OpenAI non rilascerà mai nulla del genere. Non può farlo," ha osservato Chase. "Ma è proprio questo che rende OpenClaw quello che è."

Chase ha attribuito la crescita virale del progetto a una strategia ingannevolmente semplice: costruire in pubblico e condividere il lavoro sui social media. Ha tracciato un parallelo con i primi giorni di LangChain, notando che entrambi i progetti hanno guadagnato trazione attraverso i fondatori che condividevano costantemente i propri progressi sulla piattaforma X, raggiungendo la comunità AI altamente concentrata. Sul valore strategico dell'acquisizione, Chase si è mostrato più cauto, riconoscendo che ogni sviluppatore aziendale vorrebbe probabilmente una "versione sicura di OpenClaw", ma mettendo in dubbio se l'acquisizione del progetto stesso avvicini significativamente OpenAI a quell'obiettivo.

Una delle osservazioni più provocatorie di Chase riguarda ciò che OpenClaw rivela sulla natura stessa degli agenti. Ha sostenuto che gli agenti di codifica sono essenzialmente agenti general-purpose, perché la capacità di scrivere ed eseguire codice in background conferisce loro capacità ben oltre quelle che qualsiasi interfaccia fissa potrebbe fornire. L'utente non vede mai il codice, interagisce solo in linguaggio naturale, ma è proprio questo che fornisce all'agente le sue capacità espansive. Chase ha identificato tre aspetti chiave del fenomeno OpenClaw che stanno plasmando la roadmap di LangChain: il linguaggio naturale come interfaccia primaria, la memoria come elemento critico che permette agli utenti di costruire qualcosa senza rendersi conto di farlo, e la generazione di codice come motore dell'agenzia general-purpose.

Per chi prende decisioni tecnologiche nelle aziende, l'acquisizione di OpenClaw cristallizza diverse tendenze in corso dal 2025. Il panorama competitivo degli agenti AI si sta consolidando rapidamente: Meta ha recentemente acquisito Manus AI, un sistema di agenti completo, e Limitless AI, un dispositivo indossabile che cattura il contesto di vita per l'integrazione con i modelli linguistici. I precedenti tentativi di OpenAI con prodotti agentici, inclusi l'Agents API, l'Agents SDK e il browser agentico Atlas, non sono riusciti a ottenere la trazione che OpenClaw ha raggiunto apparentemente dall'oggi al domani.

Il divario tra ciò che è possibile nella sperimentazione open-source e ciò che è implementabile in contesti aziendali rimane significativo. La potenza di OpenClaw derivava precisamente dalla mancanza di protezioni che sarebbero inaccettabili in un ambiente aziendale. La corsa a costruire la "versione enterprise sicura di OpenClaw", come l'ha definita Chase, è ora la questione centrale che ogni fornitore di piattaforme nel settore deve affrontare. L'acquisizione sottolinea inoltre che le interfacce AI più importanti potrebbero non provenire dai laboratori stessi, proprio come le app mobile più rilevanti non sono venute da Apple o Google.

La principale preoccupazione della comunità open-source riguarda se OpenClaw rimarrà genuinamente aperto sotto l'ombrello di OpenAI. Steinberger si è impegnato a trasferire il progetto a una struttura di fondazione, e Altman ha dichiarato pubblicamente che il progetto rimarrà open source. Tuttavia, la storia complicata di OpenAI con la parola "open" – l'azienda sta attualmente affrontando contenziosi legali sulla sua transizione da ente non profit a entità a scopo di lucro – rende la comunità comprensibilmente scettica.

Per ora, l'acquisizione segna un momento definitivo: l'attenzione dell'industria si è ufficialmente spostata da ciò che l'AI può dire a ciò che l'AI può fare. Se OpenClaw diventerà la base della piattaforma di agenti di OpenAI o una nota a piè di pagina come AutoGPT prima di esso dipenderà da una questione cruciale: la magia che lo ha reso virale – l'energia spericolata, spregiudicata e incurante della sicurezza di un hacker indipendente – potrà sopravvivere tra le mura di un'azienda da 300 miliardi di dollari. Come ha scritto Steinberger nel suo annuncio di addio: "The claw is the law" – la chela è la legge.