mah io il mio Classic ce l'ho ancora ma non lo uso da anni, troppa sbatta sinceramente
Quindi stanno riscoprendo l'idea di ascoltare musica senza fare altre 500 cose contemporaneamente? benvenuti nel 2005 lol
interessante questa cosa degli album vs algoritmo, effettivamente spotify mi propone sempre le stesse robe
Eh, ma non sai quanta gente vedo che non ascolta più un album o cerca una canzone di sua sponte. Oramai quello che propone Spoti si ascolta e ciaone.
per riscoprire una cosa bisogna averla già scoperta in precedenza. Dubito sia questo il caso della GenZ: può immaginarsi come fosse il mondo offline ma non può averlo vissuto.
Bé la base è quella di proporti o hit in linea con i generei preferenziali, o brani che sa che ti piacciono perché ascoltati frequentemente. Diverso dal vecchio prendere il disco di X e ascoltarselo tutto per vedere se c'è qualcosa di meritevole oltre al singolone da radio. Infatti se notti tantissimi artisti producono più singoli che album ultimamente proprio per quella ragione.
Io uso la mia collezione di mp3 su smartphone con Musicolet, un lettore mp3 non mi serve più.
