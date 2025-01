ChatGPT Pro viene usato troppo: OpenAI perde soldi con gli abbonamenti da 200€

OpenAI, l'azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale, sta perdendo denaro anche sui suoi abbonamenti premium ChatGPT Pro da 200 dollari al mese, secondo quanto rivelato dal CEO Sam Altman su X. Nonostante il prezzo elevato, infatti, gli utenti utilizzano il servizio molto più del previsto, causando perdite finanziarie all'azienda.

Questa notizia mette in luce le sfide economiche che l'industria dell'IA sta affrontando. Il costo dell'infrastruttura necessaria per far funzionare sistemi di IA avanzati è enorme, con stime che parlano di spese giornaliere intorno ai 700.000 dollari solo per ChatGPT. Più i sistemi diventano intelligenti, inoltre, più costosi sono da gestire, creando un dilemma per la redditività delle aziende del settore.

Nonostante circa 10 milioni di abbonati paganti, OpenAI sta ancora bruciando enormi quantità di denaro. Secondo fonti interne citate da CNBC, l'azienda è sulla buona strada per perdere circa 5 miliardi di dollari nel 2024, superando di gran lunga i suoi 3,7 miliardi di entrate previste.

Il consiglio di amministrazione di OpenAI ha ammesso in un post sul blog di fine anno che l'azienda necessita di molti più fondi di quanto inizialmente previsto, nonostante abbia già ottenuto 6,6 miliardi di dollari in finanziamenti pochi mesi prima.

La situazione di OpenAI evidenzia un problema più ampio nel settore dell'IA: il costo crescente dell'innovazione. Mentre le aziende cercano di sviluppare sistemi sempre più avanzati, i costi operativi aumentano esponenzialmente. Una singola query sui modelli più avanzati di OpenAI può, infatti, costare fino a 1.000 dollari.

Sebbene ci siano state discussioni interne su un possibile aumento del prezzo degli abbonamenti standard di ChatGPT (attualmente 20 dollari al mese), sembra improbabile che ciò possa compensare l'aumento dei costi energetici e di infrastruttura necessari per alimentare questi sistemi sempre più sofisticati.